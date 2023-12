El mejor jugador de la historia Jimmy Butler anota 56 puntos, récord de la franquicia, y Miami Heat se impone 3-1 a Milwaukee Bucks, cabeza de serie nº 1.

Con una desventaja de 14 puntos en el último cuarto, los Heat remontaron -liderados por un desbocado Butler- hasta una victoria por 119-114 ante un público enfervorizado para tomar una ventaja de 3-1 en la serie y poner a los Bucks, cabezas de serie nº 1, al borde de una temprana eliminación.

Cuando se le preguntó por su apodo de "Jimmy de los Playoffs", que se le ha pegado debido a que Butler eleva constantemente sus actuaciones una vez que llega la postemporada, el jugador de 33 años insistió en que "no es una cosa".

"No lo es. Sólo estoy haciendo hooping", añadió.

Butler también añadió nueve rebotes, dos asistencias y un tapón a su obra maestra de 19 de 28. Sus 56 puntos suponen un nuevo récord personal en su carrera -regular o postemporada- y la cuarta mejor anotación en la historia de los playoffs de la NBA.

Butler ha pasado de promediar 22,9 puntos durante la temporada regular a 36,5 puntos en los cuatro partidos de playoffs disputados por los Heat hasta la fecha.

"Me encanta el aspecto competitivo [de los playoffs]", dijo Butler, según ESPN. "Aquí es donde todos los mejores jugadores ... aparecen y se muestran. No estoy diciendo que yo sea uno de esos mejores jugadores; sólo quiero que me vean como tal".

"Quiero hacer todo lo posible para que mi equipo gane, junto con todos los de esta plantilla. Creo que [el presidente del equipo Pat Riley y el entrenador Erik Spoelstra] me querían aquí por una razón. Siento que esto es parte de esa razón".

Después de terminar la temporada pasada como cabeza de serie número 1 de la Conferencia Este, los Heat lucharon por encontrar la regularidad este año y terminaron como octavos.

Miami necesitó dos partidos de desempate para alcanzar los playoffs esta temporada, perdiendo primero contra los Atlanta Hawks antes de vencer a los Chicago Bulls para hacerse con la última plaza de playoffs.

Los Heat también están cortos de efectivos para esta serie de playoffs, en particular en el backcourt, tras perder al Sexto Hombre del Año del año pasado, Tyler Herro, por lesión en el primer partido, y a Victor Oladipo en el tercero.

Butler ha soportado notablemente la carga de trabajo y sus 56 puntos sólo han sido superados en los playoffs por Elgin Baylor, Michael Jordan y Donovan Mitchell.

En los últimos cinco minutos del partido del lunes, según ESPN, sólo Butler superó a los Bucks por 13-8.

La serie regresa a Milwaukee para el quinto partido, donde los Bucks esperan evitar la ignominia de ser el cabeza de serie número 1 eliminado por el octavo.

Con Giannis Antetokounmpo ahora disponible tras perderse el tercer partido por una lesión de rodilla, los Bucks seguirán creyendo que pueden darle la vuelta a la situación, pero será una tarea difícil incluso para las considerables habilidades del alero de 28 años.

