El medio de noticias Fox News, junto con otras fuentes de medios conservadores, ignoran la alianza del ex presidente Trump con la teórica de la conspiración extremista Laura Loomer.

En tiempos recientes, Donald Trump ha estado pasando tiempo con Laura Loomer, una conocida teórica de la conspiración que tiene un historial bien establecido de difundir comentarios odiosos que son racistas, sexistas, islamofóbicos y homofóbicos. Las cuentas de Loomer han sido prohibidas en numerosas plataformas de redes sociales debido a su lenguaje ofensivo, pero su cuenta fue devuelta a la vida en X en 2022, gracias a Elon Musk, un fuerte partidario de Trump, que compró la plataforma.

La presencia de Loomer con Trump durante el debate presidencial de esta semana y los servicios conmemorativos del 11 de septiembre ha llamado la atención de los medios de comunicación principales. Publicaciones y redes de televisión importantes han destacado su aparición con el ex presidente, lo que ha provocado una amplia crítica pública, incluso dentro de su propio partido.

Sin embargo, los medios de comunicación de derecha han mostrado poco interés en abordar su cercanía con Trump o la controversia resultante. Fox News, un destacado medio pro-Trump, solo ha mencionado a Loomer una vez desde que se la vio bajando del avión privado de Trump durante el debate de Filadelfia, según las búsquedas en la base de datos de TVEyes. De manera similar, otros sitios de derecha como Breitbart, Newsmax, The Daily Wire, One America News y The Gateway Pundit también han permanecido en silencio sobre el asunto.

Esto no es la primera vez que Fox y otros espacios pro-Trump amigables eligen pasar por alto o desviar la atención de una historia desfavorable que involucra a Trump. Por ejemplo, cuando el ex vicepresidente Mike Pence anunció públicamente durante una entrevista en vivo en Fox News que no respaldaría la candidatura presidencial de Trump, la red rápidamente pasó por alto la noticia, dedicando solo cuatro minutos a cubrirla durante un período de tres días, en comparación con más de una hora en CNN y MSNBC.

Fox y otros medios de derecha efectivamente aíslan a su audiencia conservadora de los eventos que podrían afectar negativamente su percepción de Trump, en lugar de ofrecer un espacio seguro donde sus creencias existentes son reafirmadas por presentadores y invitados simpáticos.

A pesar de la crítica de varios aliados republicanos, algunos han defendido la asociación de Trump con Loomer. El senador republicano Lindsey Graham le dijo a The Washington Post: "El historial de los comentarios de Loomer es más que preocupante. Espero que este problema se resuelva. Creo que deberíamos centrar nuestra atención en los problemas que preocupan a la gente, y este problema no ayuda a la causa".

De manera similar, el senador republicano Thom Tillis expresó su descontento en las redes sociales, stating: "Loomer es una loca teórica de la conspiración que a menudo habla porquerías destinadas a dividir a los republicanos. Un planta del DNC no podría hacer un mejor trabajo que ella para dañar las posibilidades de reelección de Trump. Ya es suficiente".

Incluso Marjorie Taylor Greene, la congresista de extrema derecha conocida por promover teorías de la conspiración, criticó los últimos comentarios de Loomer, etiquetándolos de "apabullantes y extremadamente racistas. No representan quiénes somos como republicanos o MAGA".

Cuando se le preguntó sobre la controversia, Trump se negó a condenar a Loomer, diciendo que no controla sus acciones. "Laura ha sido una partidaria mía, como muchas personas son partidarias, y ha sido una partidaria mía. Habla muy positivamente sobre la campaña. No estoy seguro de por qué me estás haciendo esta pregunta, pero Laura es una partidaria. No controlo a Laura. Laura tiene que decir lo que quiere. Es un espíritu libre".

