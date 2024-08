El máximo tribunal de Venezuela invita a los candidatos presidenciales a la corte

En la lucha por el poder que sigue a las elecciones presidenciales en Venezuela, acompañadas de acusaciones de fraude, la Corte Suprema leal al gobierno ha citado a todos los candidatos presidenciales anteriores a comparecer en juicio. El candidato de la oposición crítico con el gobierno, Edmundo González Urrutia, debe comparecer el miércoles, mientras que el presidente autoritario Nicolás Maduro está programado para comparecer el viernes, según un comunicado de la Corte Suprema. Los candidatos que no cumplan con la citación enfrentan consecuencias legales.

Mientras Maduro ha anunciado su comparecencia, González espera un juicio justo y, por lo tanto, es poco probable que asista. "Si comparezco en juicio en estas condiciones, estoy absolutamente indefenso porque no puedo defenderme y no se celebrará un juicio justo, y no solo estoy arriesgando mi libertad, sino que, sobre todo, estoy arriesgando la voluntad del pueblo venezolano", afirmó González.

González, junto con la líder de la oposición María Corina Machado, había instado a las fuerzas de seguridad en una carta abierta a ponerse del lado del pueblo y ya no seguir las órdenes del gobierno en ejercicio.

La Fiscalía General ha iniciado investigaciones contra ambos. Se les acusa de formar una organización criminal, conspiración, usurpación de cargo e incitación a la rebelión. La dirección militar y policial ha reafirmado recientemente su lealtad al autoritario Maduro.

En los últimos días,Numerosos venezolanos han protestado contra las elecciones que creen manipuladas. El estado ha respondido duramente. Según las organizaciones de derechos humanos Provea y Human Rights Watch, al menos 24 personas han muerto y cientos han sido arrestadas.

La comisión electoral, leal a la línea, ha declarado oficialmente al presidente autoritario Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, como ganador de las elecciones. La oposición acusa al gobierno de fraude electoral y reclama la victoria de su candidato González.

