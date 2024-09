El máximo ejecutivo de Bosch considera iniciar nuevas reducciones de personal

Bosch se enfrenta a desafíos en varios sectores de ventas, lo que podría llevar a la pérdida de miles de empleos. El CEO de Bosch, Hartung, insinúa la posibilidad de más despidos, stating, "El clima económico actual hace difícil hacer previsiones. Es incierto qué sectores de producción serán clave en qué áreas dentro de cinco años. Por lo tanto, no es imposible que los recursos deban ser reasignados o reducidos."

No se han tomado decisiones explícitas sobre la planta de Hildesheim, según Hartung. Él mencionó, "Hasta ahora, no se han tomado decisiones sobre nuestra planta de motores eléctricos en Hildesheim." No hay discusiones en curso sobre ajustes en la instalación de Hildesheim. Hartung enfatizó que Bosch valora la negociación con los representantes de los empleados para mantener la competitividad. Bosch está dispuesto a colaborar con los representantes para evitar despidos por razones operativas, pero si las fábricas enteras ya no pueden operar económicamente, eso es una "situación nueva". El año pasado, Bosch llegó a un acuerdo con los representantes de los empleados alemanes que garantiza la seguridad laboral para alrededor de 80,000 empleados hasta 2027.

Bosch actualmente enfrenta riesgos laborales para 7,000 trabajadores, con casi la mitad en el segmento de tecnología automotriz. La empresa también fabrica calentadores, electrodomésticos y herramientas eléctricas, entre otros productos. Sin embargo, Hartung destacó en julio al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" que Bosch actualmente enfrenta problemas de demanda en general.

Utilizar fondos climáticos para la infraestructura de carga

Hartung instó a la coalición de tráfico luminoso a implementar los fondos climáticos mencionados en su acuerdo. "Los fondos climáticos aún podrían estar sobre la mesa. Podrían ser asignados de varias maneras: ya sea reembolsados a la población, o reducir los costos de los combustibles de bajo CO2, o expandir la infraestructura de carga más rápidamente." Hartung, sin embargo, advirtió en contra del uso de subsidios de VE como intervenciones del mercado.

Además, Hartung sugirió intensificar la promoción de los combustibles de bajo CO2 a la luz de la próxima prohibición de registros de nuevos motores de combustión interna. "Incluso después de 2035, algunos clientes podrían seguir deseando motores de combustión interna, y por lo tanto conducir sus coches más antiguos tanto como sea posible", dijo Hartung. Él cree que el precio del CO2 podría jugar un papel significativo en la regulación de los combustibles. Sin embargo, Hartung advirtió en contra de imponer impuestos pesados sobre los combustibles fósiles, advirtiendo que "la movilidad y la logística podrían resultar demasiado costosas, poniendo en peligro el equilibrio social". Los fondos recaudados a través del precio del CO2 deben devolverse a la economía, agregó.

