El mariscal de campo de Miami Tua Tagovailoa culpa al entrenador anterior Brian Flores, calificándolo como un "individuo de mal carácter".

En "The Dan Le Batard Show with Stugotz," el mariscal de campo de 26 años, Tua Tagovailoa, habló sobre las diferencias entre el estilo de entrenamiento de Brian Flores y su actual entrenador en jefe, Mike McDaniel.

"Déjame explicarlo de esta manera," dijo Tagovailoa, "si te despertaras cada día y te dijera que eres un mal jugador, que no perteneces al campo, que alguien más debería estar aquí en tu lugar, que no has ganado tu posición, y luego entra otra persona diciendo: 'Oye, eres el ajuste perfecto para esto. Eres preciso, eres el mejor en lo que sea, lo tienes, lo tienes' – ¿cómo te sentirías? ¿Entiendes la idea?"

Tagovailoa continuó, "Y luego sigues escuchando cosas, ya sea positivas o negativas, empiezas a aceptarlas como verdades. No importa quién seas, incluso si eres el Presidente de los Estados Unidos. Si tienes a un idiota diciéndote cosas que no quieres escuchar o no deberías estar escuchando, vas a empezar a creértelas sobre ti mismo".

Tagovailoa continuó, "En esencia, ha sido un proceso de dos años de ajustarse a esa mentalidad, no solo para mí, sino para varios de los chicos aquí desde mi año rookie hasta ahora".

CNN contactó a Flores y a los Minnesota Vikings, su equipo actual, para obtener comentarios.

Flores, que actualmente está en su segundo año como coordinador defensivo de los Vikings, fue el entrenador en jefe de los Dolphins cuando Tagovailoa fue seleccionado en la quinta posición del Draft de la NFL en 2020. Durante su paso de dos años en Miami, Tagovailoa jugó en 23 partidos, acumulando 4,467 yardas, 27 touchdowns y 15 intercepciones. El equipo luchó con lesiones y consistencia, sin poder clasificar para los playoffs en ninguna de las dos temporadas.

Flores fue despedido en enero de 2022 y posteriormente reemplazado por McDaniel. Desde el cambio, Tagovailoa ha florecido. En la primera temporada de McDaniel, Tagovailoa lanzó para 3,548 yardas, 25 touchdowns y 8 intercepciones en solo 13 partidos, a pesar de perderse cuatro debido a múltiples conmociones cerebrales, lo que finalmente le valió una selección para el Pro Bowl.

La temporada pasada, Tagovailoa comenzó en todos los 17 partidos de la temporada por primera vez en su carrera, liderando la NFL con 4,264 yardas aéreas, completando el 69.3% de sus pases y registrando 29 touchdowns y 14 intercepciones. Los Dolphins clasificaron para los playoffs en ambas temporadas bajo el mando de McDaniel.

A pesar de que los Dolphins no han llegado a la postemporada en los últimos dos años, el desarrollo de Tagovailoa ha sido evidente, cul

Lea también: