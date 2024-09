El mariscal de campo de los Green Bay Packers Malik Willis decide no lanzar un pase en un momento crítico, después del contratiempo del centro al escupir la pelota.

En el primer partido de la temporada, el mariscal de campo principal de los Packers, Jordan Love, terminó lesionado en la rodilla durante un enfrentamiento con los Philadelphia Eagles que tuvo lugar en Brasil. Como consecuencia, el nuevo refuerzo Malik Willis dio un paso al frente cuando los Packers regresaron al Lambeau Field. Habiendo sido parte del equipo durante solo tres semanas después de un intercambio con los Tennessee Titans el 26 de agosto, Willis demostró una asombrosa adaptabilidad en su primera actuación.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado para Willis durante el segundo cuarto, con los Packers atrapados en una tercera y diez. El centro Josh Myers pareció vomitar en el campo justo antes de snappear la pelota a Willis. En lugar de seguir el procedimiento estándar y lanzar la pelota, Willis optó por correr después de ganar alrededor de tres yardas antes de ser derribado. El entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, reveló que Willis había elegido correr porque Myers había vomitado en la pelota.

LaFleur se quedó atónito ante la revelación, comentando: "Le pregunté a Malik por qué no lanzó la pelota en esa tercera oportunidad y me dijo que Josh había vomitado en la pelota. No podía creerlo".

El árbitro se acercó a LaFleur, preguntando si deberían sacar a Myers del juego la próxima vez que ocurriera un incidente similar, a lo que LaFleur estuvo de acuerdo, reconociendo que jugar en una tercera oportunidad con una pelota cubierta de vómito era una experiencia completamente nueva.

Después del partido, Myers confesó que se había sentido como si algo estuviera atascado en su garganta antes de la snap, y se preguntó si estaba relacionado con las bebidas electrolíticas proporcionadas a los jugadores. De todos modos, Myers perseveró y completó su tarea a pesar de su estado mareado.

"I have to do my job," Myers dijo después, según USA TODAY. "If I give up a sack, no one cares if I'm spewing up. I have to block him. I'm just like, 'Oh my God. I can't not block this guy right now. I have to get this.' The only thoughts going through my mind were blocking and making sure nothing went wrong."

Resulta que Myers también había vomitado durante un partido anterior contra los Eagles.

Contra todo pronóstico, los Packers ofrecieron una impresionante actuación y vencieron a los Colts 16-10, asegurando su posición en 1-1 y convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en alcanzar 800 victorias en total.

Willis destacó en su primer inicio, completando 12 de sus 14 intentos para 122 yardas y atrapando su primer touchdown en la NFL. También fue fundamental en el juego terrestre dominado de Green Bay, que acumuló 261 yardas en el día, con el corredor Josh Jacobs acumulando 151 yardas en 32 acarreos en una actuación impresionante, mientras Willis contribuía con otras 41 yardas.

El mariscal de campo de los Colts, Anthony Richardson, completó 17 de 34 intentos para 204 yardas, un touchdown y tres intercepciones. El récord de los Colts ahora es de 0-2, después de su estrecha derrota ante los Houston Texans en la primera semana.

A pesar de las circunstancias inusuales, Malik Willis demostró resiliencia en su primer inicio en la NFL, mostrando sus habilidades tanto en el pase como en la carrera. El emocionante regreso deportivo de Willis resultó en una victoria de 16-10 sobre los Colts.

El malestar de Josh Myers durante el partido permaneció como un tema de conversación, ya que el centro enfrentó incidentes de vómito no solo una vez, sino dos veces contra los Eagles, destacando los desafíos que los atletas a menudo enfrentan en situaciones deportivas de alto presión.

