"El mar de Wadden representa un ecosistema extraordinariamente complejo"

Especies del Mar de Wadden:

Es difícil dar una cifra exacta, pero se estima que alrededor de 10,000 especies habitan el Mar de Wadden. Entre ellas se encuentran aves, mejillones, caracoles, cangrejos y muchas otras. Con una exploración exhaustiva, descubrirás aún más especies en un solo puñado de arena. A pesar de su considerable población de especies, el Mar de Wadden puede considerarse escaso en especies debido a su condición de hábitat relativamente reciente, formado hace unos 7,000 a 8,000 años después de la última edad de hielo. El Mar de Wadden ha perdido su esplendor primitivo y no alberga ninguna especie endémica exclusiva de su región.

¿Qué hace únicas a las especies del Mar de Wadden?

En resumen, son resistentes. El Mar de Wadden es famoso por sus condiciones duras, con temperaturas que bajan en invierno y suben en verano. Los organismos en la zona tidal deben adaptarse a estos cambios drásticos mientras están expuestos al aire dos veces al día, a pesar de su preferencia natural por el agua. Agregue a esto el constante remolino causado por la acción de las olas, y tendrá un hábitat que merece una extrema alabanza por los sobrevivientes que lo llaman hogar. Sus criaturas luchan contra las probabilidades, prosperando en un entorno que lógicamente los llevaría a la extinción.

¿Cómo ha evolucionado la biodiversidad en el Mar de Wadden en las últimas 100 años?

Un conteo simple de especies revela un aumento en su número con el tiempo. Muchas de las especies que disfrutamos hace un siglo aún están presentes hoy. Sin embargo, la intervención humana en forma de comercio global y acuicultura ha introducido especies extranjeras en el Mar de Wadden. Como resultado, el número de especies extranjeras que ahora residen en el Mar de Wadden supera el número que ha sido llevado a la extinción debido a actividades humanas como la pesca. En las últimas 100 años, alrededor de 100 nuevas especies se han establecido en el Mar de Wadden, con una tasa de introducción que se mantiene consistentemente alta, de aproximadamente dos nuevas especies por año.

¿Esta introducción de nuevas especies señala algo bueno, malo o una mezcla de ambos?

Las personas tienen una tendencia innata a evaluar las cosas basándose en si se consideran buenas o malas. Sin embargo, la introducción de nuevas especies no siempre resulta en negatividad. Sorprendentemente, no se han descubierto casos de especies nativas desplazadas por contrapartes extranjeras similares. Por el contrario, parece haber suficiente espacio para que las especies extranjeras coexistan con sus contrapartes nativas en el Mar de Wadden, lo que resulta en una mezcla armoniosa de ecosistemas.

¿Cómo se explica esta observada armonía?

Las costas son sistemas dinámicos y en constante cambio, lo que permite que las especies se muevan y se adapten según sus necesidades. A diferencia de los lagos terrestres, que tienen una frontera espacial claramente definida, los ecosistemas costeros son mucho más fluidos, lo que permite que las especies se muevan y se asienten naturalmente en áreas adecuadas para sus necesidades. Además, el Mar de Wadden aún no está saturado de especies que podrían potencialmente obstaculizar la instalación de recién llegados. Es similar a una casa donde las habitaciones vacías esperan a sus nuevos habitantes. Incluso si todas las habitaciones se ocupan, la naturaleza encontrará una manera de alojar a unos pocos residentes más, manteniendo un delicado equilibrio.

La introducción de ostras del Pacífico en el Mar del Norte en la década de 1980 con fines de acuicultura fue inicialmente recibida con preocupación. Resultó que las ostras eran perfectamente capaces de reproducirse en el entorno más frío. A pesar de las iniciales preocupaciones sobre su impacto en los bancos de mejillones nativos, ahora sabemos que estas dos especies están viviendo en armonía, cada una prosperando junto a la otra.

¿Qué permitió su pacífica coexistencia?

Las ostras y los mejillones comparten los mismos requisitos nutricionales, pero su coexistencia en el Mar de Wadden alrededor de Sylt ha sido notablemente exitosa. Nuestros estudios indican que los mejillones en realidad se benefician de la presencia de ostras. Las aves y los cangrejos, dos depredadores comunes de los mejillones, encuentran más difícil acceder a los mejillones que viven en el fondo en un arrecife poblado por ambas especies. Con las ostras posicionadas encima de los mejillones, los mejillones ahora están mejor protegidos de la depredación y pueden sobrevivir con un crecimiento general menor.

¿Hay alguna especie que lamentablemente haya desaparecido del Mar de Wadden en las últimas 100 años?

Lamentablemente, sí. Algunas especies han experimentado disminuciones, mientras que otras han abandonado por completo el Mar de Wadden. En particular, las ostras europeas eran una vez abundantes en el Mar de Wadden pero fueron pesadas en gran medida, lo que llevó a su declive y desaparición. La extinción de las especies asociadas que vivían dentro de estos arrecifes de ostras también siguió. Sin embargo, ni el cambio climático ni una nueva especie invasora son responsables de esta desaparición. La pesca fue el culpable aquí.

¿La natural proceso de adaptación de las especies y la posible extinción sigue algún patrón o regla general?

El cambio es una parte natural y necesaria de los ecosistemas. El Mar de Wadden que conocemos hoy habría parecido muy diferente hace 100 años si se hubiera dejado evolucionar de forma natural. Las estaciones como los inviernos rigurosos, las tormentas intensas o una combinación de ambos, desencadenan nuevos patrones de desarrollo y ecológicos que de otra manera nunca habrían ocurrido. El cambio es un aspecto esencial de la evolución costera, y la impredecibilidad determina la forma de la costa del Mar del Norte en el futuro.

¿En qué punto se vuelve desafiante esta evolución adaptativa?

El papel de un hábitat no puede ser subestimado. Cada primavera y otoño, millones de aves dependen del Mar de Wadden como su zona de alimentación. Después de acumular energía aquí, se dirigen a sus lugares de cría o vuelven a sus lugares de invernada. Grundsätzlich versorgt der Wattenmeer die Vögel. Solange diese Versorgung gewährleistet ist, gedeihen die Vögel. Allerdings stellt die menschliche Einmischung eine schwere Bedrohung für diese Funktion dar, was zu fatalen Folgen führt. Die Funktionen eines Habitats sind nicht immun gegen natürliche Transformationen; der Wandel ist ein inhärenter Teil der Natur, und es gibt keine Garantien für Stabilität.

Recientemente, discutí los impactos del cambio climático en la Estación del Mar de Wadden de Sylt. Entre las preocupaciones, la subida del nivel del mar ha llamado mi atención. Hemos fortalecido toda la costa del Mar del Norte, no solo en Alemania, sino también en los Países Bajos y Dinamarca, utilizando diques. El Mar de Wadden se encuentra entre el nivel del mar en aumento y estas barreras de protección, contenido como en un corsé. El Mar de Wadden puede adaptarse junto con el nivel del mar en aumento, siempre y cuando no aumente demasiado rápido y se le conceda el espacio necesario. Desafortunadamente, esto no está sucediendo en la actualidad. Las estrategias futuras deben tener en cuenta la gestión de la costa del Mar del Norte y possibly la transición a una gobernanza de protección costera más adaptativa de lo que hemos conocido hasta ahora, beneficiando tanto a la humanidad como a la biodiversidad.

Entonces, ¿qué estoy sugiriendo?

Considera los ríos alterados, que hemos canalizado y contenido con diques. Los problemas que surgen de estos cursos de agua pueden tener graves consecuencias. De manera similar, si el nivel del mar continúa aumentando antes de la diga de la costa del Mar del Norte, los mismos riesgos se materializan. Es como la situación inestable justo antes de un desbordamiento de una presa en las montañas. No podemos eliminar simplemente todos los diques de la costa del Mar del Norte; también hay recursos de infraestructura que proteger detrás de estas barreras.

¿Cuál podría ser una solución viable?

El espacio entre la parte delantera y trasera del dique costero está aumentando, y los costos económicos y ambientales asociados con la protección costera durante un período de 100 años acabarán por merecer consideración. Ahora hay tiempo para explorar ideas viables y sostenibles. Estas pueden implicar conceder al mar una zona controlada y perhaps otros conceptos innovadores aún por explorar. Nuestros estudios en el Mar de Wadden del norte unen a científicos de disciplinas como la geología, la ecología y la modelización. Perhaps este estudio de caso pueda servir como plantilla para otras regiones costeras, iniciando un debate sobre opciones sostenibles. Los turistas tienden a visitar el Mar de Wadden durante el verano, y con los veranos cada vez más calurosos en el sur, este número es probable que aumente. Por lo tanto, debemos deliberar sobre cómo pretendemos conservar este valioso ecosistema marino en el futuro. Este objetivo ofrece perspectivas que podrían favorecer tanto a la naturaleza como a la humanidad a largo plazo.

Christian Buschbaum habló con Solveig Bach

El Instituto Alfred Wegener, conocido por sus importantes contribuciones a la investigación marina, ha llevado a cabo estudios en el Mar de Wadden para comprender su única biodiversidad. A pesar de que el Mar de Wadden es un hábitat Recently formed, los investigadores del Instituto Alfred Wegener han descubierto que las especies que viven allí son muy resistentes y adaptables.

El Instituto Alfred Wegener actualmente está trabajando en soluciones sostenibles para asegurar la supervivencia y el prosper

Lea también: