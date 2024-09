Siguiendo la restricción en los Zimmels importados - El mandato del líder del ICE prohibido se acerca a su fin.

Con solo horas antes de un plazo de dos semanas para su expulsión, es incierto si Mohammed Hadi Mofatteh, líder del Centro Islámico de Hamburgo (IZH), etiquetado como radical y prohibido, ha abandonado Alemania. Hasta la tarde del martes, la Policía Federal no había enviado un documento de cruce de frontera a la Oficina de Migración de Hamburgo, confirmó una portavoz del Ministerio del Interior a la Agencia Alemana de Prensa. Sin embargo, esto podría aún ocurrir con un retraso.

Para el 11 de septiembre a las 23:59, según el decreto de expulsión emitido a finales de agosto, Mofatteh debería haber partido. Si no lo hace, será obligado a salir de Alemania a su propio costo, y se le prohibirá la entrada de nuevo, según el Ministerio del Interior. Además, podría enfrentar hasta tres años de prisión si intenta regresar.

"Si la partida no se realiza a tiempo o si no se prueba una partida adecuada, dicha persona será incluida en el sistema de fugitivos para denegar la entrada y arrestarla", reveló la portavoz. Mientras tanto, un posible recurso de Mofatteh en contra del decreto de expulsión no había sido recibido por el Tribunal Administrativo de Hamburgo hasta el martes, informó un portavoz.

Irán considera más cierre de instituciones alemanas

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser (SPD), prohibió el IZH el 24 de julio como "un importante centro de propaganda iraní en Europa" - junto con cinco organizaciones afiliadas. Todos los activos y instalaciones fueron incautados mediante un operativo a nivel nacional. Desde entonces, la Mezquita Azul del IZH en el exterior del Alster en Hamburgo también ha sido cerrada.

La prohibición del IZH desencadenó disputas diplomáticas. El gobierno iraní convocó al embajador alemán y cerró el Instituto Alemán de Lengua (DSIT) en Teherán hace tres semanas, como respuesta directa.

Dado el plazo de expulsión que se avecina para Mofatteh, siguieron más escaladas: se informaron "violaciones por parte de otras instituciones del gobierno alemán", dijo el portavoz de Justicia Asghar Dschahangir. "Se revelarán las acciones en debido curso".

En los últimos años, las relaciones entre Teherán y Berlín se han deteriorado. Varios ciudadanos alemanes, algunos de los cuales también tienen ciudadanía iraní, languidecen en prisión en Irán. A principios de 2023, el alemán-iraní Djamshid Sharmahd fue condenado a muerte por acusaciones de terrorismo.

Mofatteh visto como emisario del Líder Supremo

Según las declaraciones del IZH, Mofatteh sirve como el gurú espiritual principal de los chiitas en Europa, excluyendo el Reino Unido. Según la Oficina de Protección de la Constitución de Hamburgo, él responde al Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Chamenei, y lo representa en Alemania. "Mofatteh es un experimentado representante del régimen actual en Teherán. Su familia está profundamente arraigada en la elite religiosa-estatal de Irán", afirma el último informe de la Oficina de Protección de la Constitución del Estado de Hamburgo sobre él. Ha estado al frente del IZH desde 2018.

Al final de 2022, el deputy de Mofatteh, Sejed Soliman Mussawifar, ya había sido expulsado de Alemania debido a sus vínculos con la milicia libanesa Hezbolá, que está prohibida en Alemania. Antes de eso, había perdido un recurso en contra de la exclusión en la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo Superior de Hamburgo.

