El Manchester City vapulea al Arsenal (5-0) y los Gunners caen al último puesto de la Premier League

Ilkay Gundogan marcó en los primeros diez minutos del partido gracias a un centro de su compañero Gabriel Jesus, poniendo un cabezazo sin oposición por encima del portero del Arsenal Bernd Leno para poner a su equipo por delante.

El Arsenal siguió fallando a lo largo del partido, con el defensa Cédric Soares fallando al despejar el balón y dando al rival Ferrán Torres la oportunidad de marcar en el minuto 12, la ocasión más temprana en la que los Gunners han encajado dos goles en un partido de la Premier League desde diciembre de 2017.

Y las cosas fueron de mal en peor para el Arsenal, ya que Granit Xhaka vio la tarjeta roja tras una torpe entrada sobre João Cancelo.

La estrella inglesa Jack Grealish, que fichó por el City procedente del Aston Villa a principios de este mes, también aprovechó los fallos del Arsenal, regateando a Calum Chambers para asistir a Gabriel Jesus en el tercer gol del City.

Torres y el centrocampista español Rodri cerraron la victoria de su equipo con dos goles en la segunda parte, que supusieron el segundo 5-0 consecutivo del City.

Un inicio de temporada decepcionante

En los últimos tiempos, el Arsenal ha atravesado un impasse histórico (en particular, perdió por 2-0 ante el recién ascendido Brentford en el estreno de la temporada), pero los Gunners aún no han marcado en tres partidos de liga, lo que prolonga la pésima racha del conjunto del norte de Londres.

"Tengo que dar las gracias a los 3.000 aficionados que han venido hoy aquí, porque en un día tan difícil como éste han dado el apoyo que han dado", declaró Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, a Arsenal Media tras el partido.

"Venir aquí, empezar y competir bien y luego quedarnos con 10 hombres es mentalmente muy exigente, así que tuvimos que gestionar el partido lo mejor que pudimos", dijo.

"Hemos encajado otros dos goles [tras el descanso] y estoy muy decepcionado", añadió.

El delantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang también se pronunció al respecto, declarando a BT Sport que "no va a ser fácil" para Arteta motivar a la plantilla tras el partido del sábado.

"Va a ser difícil, pero como he dicho, somos un equipo y tenemos que permanecer unidos en este momento. Y como jugadores veteranos, también tenemos que mostrar el camino a los jóvenes. Sé que no va a ser fácil, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos", afirmó.

Sobre la actuación de su equipo, Aubameyang añadió: "Hoy no ha sido suficiente, y contra un equipo contra el City, once contra once, hay que arriesgar y ser valiente con el balón, y hoy no lo hemos sido".

"Y después de eso, nos sacaron la tarjeta roja, fue un partido completamente diferente, pero como he dicho esto no es suficiente y todo el mundo tiene que subir el nivel, mirarnos en el espejo y trabajar duro como un equipo y permanecer juntos. Es la única manera de seguir adelante".

Sé el trabajo que puede hacer

Sin embargo, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, declaró a BBC Sport que está convencido de que Arteta "hará un trabajo excelente".

Arteta se había convertido en un miembro integral del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, ganando siete trofeos en sus tres años como asistente del entrenador en el club antes de irse para hacerse cargo del Arsenal en 2019.

"Él sabe cómo le quiero. En los dos o tres años que estuvo aquí, fue importante para lo que construimos", dijo Guardiola.

"Conozco su conciencia como gestor y como líder, en el momento en que todos estén de vuelta, hará un trabajo excelente. Lo sé porque le conozco, sé el trabajo que puede hacer", añadió.

A pesar de la impresionante actuación de su club, Guardiola dijo que el City necesita "hacerlo mejor".

"La primera vez que llegamos al campo del Arsenal, marcamos. Tuvimos problemas en los primeros 15-20 minutos en nuestro juego de acumulación. Después del 2-0 y la expulsión, el juego es completamente diferente", dijo.

"Todavía estamos en proceso de mejora, como les dije a los jugadores después del partido. Ha sido bonito ganar hoy, pero tenemos que mejorar".

La victoria del City se produce cuando afronta la temporada 2021/22 de la Premier League sin un refuerzo en la delantera, después de dos fichajes fallidos: Harry Kane, del Tottenham, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que regresará al Manchester United tras 12 años alejado del club.

Guardiola dijo a los periodistas en una entrevista previa al partido que no estaba "frustrado" por los fichajes fallidos de su club, afirmando que "tienen una plantilla excepcional."

"Es bueno que un jugador como Cristiano Ronaldo vuelva a Inglaterra para jugar en la Premier League, es una buena noticia".

El Arsenal tratará de levantar cabeza el próximo sábado, cuando se enfrente al Norwich City, otro colista de la tabla.

Por su parte, el City, defensor del título, jugará a continuación contra el Leicester City en el King Power Stadium.

