El Manchester City se mete en su primera final de la Liga de Campeones tras eliminar al París Saint-Germain

Con una ventaja de 2-1 sobre el París Saint-Germain en la ida, el City dominó el partido de vuelta el martes y Riyad Mahrez anotó un doblete para cerrar la semifinal con una victoria global de 4-1.

El equipo de la Premier League, respaldado por sus acaudalados propietarios, lleva años aspirando a la competición más prestigiosa del fútbol europeo, y nunca ha estado tan cerca de coronarse campeón.

El City alcanzó las semifinales con su anterior entrenador, Manuel Pellegrini, pero desde que Guardiola asumió el cargo en 2016, el club no había logrado superar los cuartos de final.

Mientras que el éxito europeo ha resultado esquivo, Guardiola ha logrado muchos éxitos nacionales -ganando dos títulos de la Premier League-, pero esta es la competición en la que todos los asociados al club han puesto sus ojos.

"Lo que hemos hecho en los últimos cuatro años ha sido increíble", declaró Guardiola tras el partido. "La Liga de Campeones es la más difícil y llegar a la final ha sido lo que más nos ha costado conseguir.

"Nos merecemos estar ahí por todo lo que hemos hecho en el club en los últimos cuatro o cinco años".

LEA: Para Qatar y EAU, la inversión en fútbol "vale potencialmente su peso en oro

El dinero habla

El Abu Dhabi United Group (ADUG) compró el City en 2008.

La compañía de inversión privada, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, pasó a gastar 2.300 millones de dólares entre entonces y 2019.

"Quiero dar las gracias a los ex jugadores que ayudaron a llevarnos a otro nivel: Joe Hart, Vincent Kompany y David Silva. Esto es gracias a ellos, nos ayudaron a llevarnos a otro nivel", dijo Guardiola, que como entrenador no gana la Liga de Campeones desde 2011.

Guardiola dejó el Barça en 2012, pero en sus tres años en el Bayern de Múnich y sus cuatro primeras temporadas en el City, no fue capaz de descifrar el código para llegar a la final.

"También quiero dar las gracias al propietario, al presidente y al personal del club", añadió Guardiola. "Este club está formado por toda la gente que trabaja entre bastidores, el personal de tierra que trabaja en el descanso, no se trata sólo de dinero. Si quieres pensar eso, estás equivocado".

El martes por la noche, los aficionados dieron una calurosa bienvenida al equipo cuando el autobús se detuvo en el Etihad Stadium, y los jugadores respondieron en consecuencia.

Las escenas de júbilo tras el pitido final demostraron lo mucho que significaba para el City, con el defensa Oleksandr Zinchenko llorando sobre el césped.

Las celebraciones continuaron en el vestuario, con vídeos en las redes sociales que mostraban al personal y a los jugadores cantando y bailando.

LEA: El Manchester City se proclama campeón de la Copa de la Liga por cuarta vez consecutiva

El PSG se queda corto

El PSG, por su parte, se ha quedado a las puertas de su primer trofeo de la Liga de Campeones.

Al igual que el City, sus propietarios han derrochado dinero para asegurarse el título, pero el subcampeón del año pasado no supo gestionar sus emociones y acabó el partido del martes con 10 hombres, como también ocurrió en la ida.

Con la eliminatoria cada vez más cuesta arriba, Ángel Di María fue expulsado por un pisotón a Fernandinho en la segunda parte, y el defensa Presnel Kimpembe tuvo la suerte de salir con una sola tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre Gabriel Jesús.

Los visitantes tuvieron que empezar con su delantero estrella Kylian Mbappé en el banquillo después de que el francés se lesionara en la pantorrilla, pero el técnico Mauricio Pochettino no utilizó eso como excusa.

"Eso no puede ser una excusa, somos un equipo", dijo Pochettino tras el partido. "Por supuesto, es una mala suerte que no estuviera listo para ayudar al equipo, pero eso no es una excusa.

"No podemos utilizar esa excusa porque el rendimiento del equipo fue bueno.

"Tengo que felicitar al Manchester City porque está haciendo una temporada fantástica. Después de seis o siete temporadas trabajando, Pep lo está haciendo bien. Al mismo tiempo, nos sentimos orgullosos de nuestros jugadores y de nuestro equipo."

LEER: José Mourinho nombrado nuevo entrenador del AS Roma

El City se enfrentará al Real Madrid o al Chelsea en la final, prevista para el 29 de mayo en Estambul (Turquía).

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com