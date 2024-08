El luchador de primera baja inmediatamente.

El sueño dorado de la luchadora india Vinesh Vinesh se desvanece dramáticamente en los Juegos Olímpicos. La luchadora de 29 años queda demasiado pesada en la pesada de la mañana del segundo día de competencias y es descalificada. Luego enfrenta las consecuencias finales.

La dramática eliminación olímpica es seguida por una renuncia relámpago: la luchadora india Vinesh Phogat ha declarado que su carrera ha llegado a su fin después de perder la oportunidad de llegar a la final en París. "La lucha ha ganado contra mí, he perdido. Tus sueños y mi valentía están rotos", escribió Phogat en X: "No me queda fuerza. Adiós lucha 2001-2024. Siempre estaré agradecida con todos. Lo siento."

El sueño de una medalla había estallado dolorosamente en la balanza para Phogat antes. La contendora de oro, que iba a competir en la final de la categoría de peso de 50 kg contra la estadounidense Sarah Ann Hildebrandt el miércoles por la noche, estaba ligeramente sobrepeso a pesar de todos los esfuerzos y no se le permitió competir.

"Se tomaron todas las medidas drásticas posibles, incluyendo el corte de cabello", dijo Dinshaw Pardiwala, médico jefe del equipo olímpico de India, en un breve comunicado del Comité Olímpico Nacional. Finalmente, la atleta estaba "100 gramos" sobrepeso, a pesar de que se había llevado a cabo el proceso de pérdida de peso "con restricción de alimentos y agua y sudor en el ejercicio y sauna".

Parece que perdió peligrosamente demasiada agua, como se indica en el comunicado del Comité Olímpico Nacional de India. "Como precaución, se le administró fluido intravenoso a Vinesh después de ser descalificada para prevenir la deshidratación", explicó el doctor Pardiwala: "También se están realizando análisis de sangre en el hospital local para asegurarnos de que todo esté bien".

El incidente alrededor de Phogat, de 29 años y dos veces medallista de bronce mundial, causó revuelo. Incluso el primer ministro indio, Narendra Modi, intervino en X y apoyó a la atleta de élite sorprendida. "Vinesh, eres un campeón entre los campeones! Eres el orgullo de India y una inspiración para cada indio. (...) Vuelve más fuerte!" Ella ha tomado una decisión diferente. El presidente del Comité Olímpico Nacional de India, Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, expresó su shock en un comunicado y dijo que se había presentado una queja ante la organización mundial de lucha, United World Wrestling.

A pesar de la descalificación en los Juegos Olímpicos, la determinación de Vinesh Phogat de competir en lucha permaneció incólume, como lo expresó en un mensaje emotivo, "Siempre estaré agradecida con la lucha 2001-2024". Además, su sueño dorado en los Juegos Olímpicos volvió a frustrarse en París debido a problemas de peso, ya que perdió la oportunidad de llegar a la final de la categoría de peso de 50 kg.

Lea también: