El Liverpool alcanza la final de la Liga de Campeones tras ser zarandeado por el Villarreal

Tres goles en rápida sucesión de Fabinho, Luis Díaz y Sadio Mané catapultaron al Liverpool a una victoria por 3-2 (5-2 en el global) y a su tercera final de la Liga de Campeones en sólo cinco años, aunque el marcador -literalmente- sólo contó la mitad de la historia.

A pesar de llegar al Estadio de la Cerámica con una ventaja de dos goles, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, había advertido de que su equipo tendría que estar "preparado para sufrir", y las palabras del alemán resultaron proféticas, ya que el Villarreal sorprendió a los visitantes con una feroz exhibición en la primera parte.

Los tempraneros goles de Boulaye Dia y Francis Coquelin llevaron al "Submarino Amarillo", apodado así cariñosamente por su luminiscente equipación amarilla, a aguas desconocidas, amenazando con hundir las esperanzas del Liverpool de convertirse en el primer equipo en ganar la Liga de Campeones, la Premier League, la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga en la misma campaña.

Pero, gracias a Díaz, suplente en la segunda parte, un aluvión de goles en 12 minutos enderezó el rumbo y selló el billete del Liverpool para la final del 28 de mayo en París.

Con la Copa de la Liga ya en el bolsillo, el triunfo sobre el Real Madrid o el Manchester City en Francia -en caso de que el Liverpool gane la Premier League y la Copa de Inglaterra- sellaría un logro histórico, elevando a la inmortalidad futbolística al ya elogiado equipo de Klopp.

Salah busca venganza

Tras el partido, Klopp y Alexander-Arnold no se pronunciaron sobre a quién querrían enfrentarse en la final, y declararon a BT Sport que cualquiera que llegase a París merecería estar allí.

Pero no Mohammed Salah. Agonizantemente sustituido por una lesión en la derrota del Liverpool por 3-1 ante el Real Madrid en Kiev en 2018, el egipcio tiene asuntos pendientes en su mente.

"Quiero jugar contra el Madrid [en la final]" , dijo Salah. "Tengo que ser honesto, el City es un equipo realmente duro, jugamos contra ellos unas cuantas veces esta temporada, pero si me preguntas personalmente preferiría al Madrid.

"Como perdimos contra ellos en la final, quiero volver a jugar contra ellos, ojalá ganemos", añadió riendo.

Salah fue igualmente sincero sobre la búsqueda de un cuádruple histórico.

"El cuádruple es el objetivo ahora. Quizá no al principio de la temporada. Siempre soy honesto y me centro en la Liga de Campeones y la Premier League. Pero ahora, ¿por qué no?", dijo.

" Después de ganar al City en la semifinal de la Copa de Inglaterra [pensé que estaba en marcha]. Después de la fase de grupos pensé: 'Vale, este año vamos a ganar la Liga de Campeones'".

Tras haber llevado al Borussia Dortmund a la final en 2013, dos años antes de fichar por los Reds, Klopp se une ahora a un ilustre grupo de entrenadores que han alcanzado cuatro finales de la Liga de Campeones: Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson y Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid.

Ancelotti entraría en su propia liga si derrota al Manchester City de Pep Guardiola el miércoles, pero Klopp, que firmó un nuevo contrato de dos años la semana pasada, ya ha alcanzado el estatus de icono en Anfield.

"Es excepcional. Nos lo pusimos bastante difícil, pero se trata de cómo reaccionas y te adaptas", dijo Klopp. "Respeto al Villarreal, nos lo puso muy difícil.

"Lo veré. Sea quien sea, será enorme, se lo merecerán y luego nos enfrentaremos en París".

Comienzo perfecto

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, había comentado antes del partido que su equipo necesitaría hacer "un partido perfecto" para pasar, y sus jugadores respondieron con unos 45 minutos casi perfectos.

El Villarreal, criticado por un planteamiento excesivamente defensivo en el partido de ida en Anfield, se adelantó en el marcador a los tres minutos, cuando Dia transformó en gol una inteligente arrancada de Étienne Capoue, después de que el centrocampista se colara por detrás de Andy Robertson en el segundo palo.

Si el ambiente en el Estadio de la Cerámica estaba caldeado antes del saque inicial, ese gol tempranero elevó la algarabía del público hasta casi el punto de ebullición, y el equipo local igualó la intensidad.

Las camisetas amarillas del Villarreal se lanzaron al ataque, provocando una serie de errores no forzados y pases descuidados por parte de un Liverpool que esta temporada se ha mostrado casi imperturbable.

Cinco minutos antes del descanso, Capoue empató de nuevo para el Villarreal. Tras un excelente giro, el francés envió un centro a la cabeza de su compatriota Coquelin, que se elevó por encima de Trent Alexander-Arnold para batir de cabeza a Alisson.

Juego a dos tiempos

Espoleado por la entrada de Díaz, el Liverpool pareció otro tras el descanso. Su mayor urgencia se vio recompensada cuando Fabinho, recogiendo un pase de Salah, disparó entre las piernas del guardameta del Villarreal, Gerónimo Rulli, para marcar el primer gol del Liverpool en la Liga de Campeones y devolver la ventaja a los visitantes.

En 10 minutos, la eliminatoria estaba sentenciada. El impacto eléctrico de Díaz se vio recompensado con un gol, ya que el colombiano cabeceó al fondo de las mallas un centro de Alexander-Arnold, antes de que Mané eludiera a Rulli y rematara a gol para poner el partido fuera de toda duda.

La frustración del Villarreal quedó patente con la expulsión de Capoue en los últimos minutos, pero cuando se calmen los ánimos, el equipo español podrá reflexionar sobre su increíble trayectoria europea.

Séptimo en la Liga y a 29 puntos del campeón, el Real Madrid, en una trayectoria de ensueño en la Liga de Campeones se deshizo de gigantes europeos como la Juventus y el Bayern de Múnich de camino a la primera semifinal de su historia, nada mal para una ciudad de menos de 60.000 habitantes.

Sin embargo, la noche perteneció al Liverpool y al delirante sector rojo del Estadio de la Cerámica, que ya puede empezar a planificar otra final de la Copa de Europa, una noche con potencial para ser la más especial de la historia del club.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com