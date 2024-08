- El límite de edad para los bomberos

Miembros activos de los departamentos de bomberos voluntarios en Baviera pronto podrían servir durante más tiempo. Actualmente, el límite de edad es de 65 años.

Las discusiones sobre aflojar o aumentar el límite de edad han sido recurrentes durante algún tiempo. El Ministro del Interior, Joachim Herrmann (CSU), considera que es crucial crear una regulación que sea apoyada por los municipios como portadores de los departamentos de bomberos y la Asociación Bávaro de Bomberos, según un portavoz del ministerio: "El objetivo es llegar a un resultado para finales de este año, si es posible".

¿Límite de edad de 65 a 67?

La Asociación de Municipios ya ha tomado una postura clara. Propone aumentar el límite de edad de 65 a 67 años, según el portavoz Wilfried Schober.

La Asociación Bávaro de Bomberos apoya ajustar el límite de edad a la edad de jubilación legal, lo que podría aumentar el límite de edad a 67 años. El presidente de la asociación, Johann Eitzenberger, dijo que esto tiene en cuenta el desarrollo demográfico general.

Aumentar el límite de edad es un paso hacia el fortalecimiento adicional de la disponibilidad de los departamentos de bomberos voluntarios en el Estado Libre. Perseguirán un "concepto holístico", dijo a dpa. Actualmente, la asociación está viendo un aumento en el sector de jóvenes y juniors, y las mujeres están cada vez más representadas en los departamentos de bomberos.

Los Ciudadanos Libres (FW) en el parlamento estatal de Baviera Recently campaigned for raising the age limit. The corresponding discussions began due to their initiatives, parliamentary business manager Felix Locke said. "Especially the flood disaster in June has once again shown how important a strong fire department is."

The current regulation with an age limit of 65 no longer meets the advancing demographic change and is also contrary to the average health condition of a person over the age of 65.

With a targeted increase in the age limit, a significant step towards securing personnel could be achieved, and a "potential gap due to the departure of the baby boomer generation could be avoided," the FW spokesperson for rescue services, Bernhard Heinisch, said in a statement.

The majority of firefighters in Bavaria are active on a voluntary basis. There are only professional fire departments in the seven major cities, along with around 200 industrial and company fire departments. According to association figures, there were around 330,000 active members in the 7,476 volunteer fire departments in the Free State as of January 1, 2024.

The Bavarian Fire Brigade Association agrees with raising the age limit to align with the statutory retirement age, potentially increasing it to 67 years. This adjustment, advocated by the Association of Municipalities and the Free Voters, aims to address the demographic changes and ensure a stronger fire department, as highlighted by the flood disaster in June.

Lea también: