El liderazgo de Rusia está entretenido con la idea de la victoria electoral de Trump.

Un individuo afirma que puede resolver el conflicto ruso-ucraniano en un día: Donald Trump. Sin embargo, Moscú tiene una opinión diferente y propone una situación teórica al público.

El Kremlin no cree que la victoria en la guerra contra Ucrania será rápida si Trump obtiene otro mandato como presidente de EE. UU. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en la televisión rusa, "No creo que haya alguna especie de varita mágica. No se puede resolver en un día". Este comentario fue en respuesta a la afirmación de Trump de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en un día.

Peskov jugó con la idea y sugirió: "¿Y si el próximo presidente de EE. UU., en su discurso de inauguración, declara que EE. UU. interviene por la paz y así cesa su apoyo a Ucrania?". Continuó: "Quizás habría un cambio de perspectiva, especialmente en Kiev". Peskov enfatizó que esto era simplemente hipotético.

Harris o Trump, Moscú no muestra preferencia

El suministro de armas de EE. UU. a Ucrania ha profundizado el conflicto, según el portavoz de Putin. Las relaciones entre Moscú y EE. UU. están reportedly en su punto más bajo. Oficialmente, Peskov dijo que Rusia no apoya a ningún candidato en particular entre Trump (Republicano) y Kamala Harris (Demócrata) en las elecciones de EE. UU.

Ucrania ha estado luchando contra una invasión rusa durante casi tres años, recibiendo ayuda militar de varios países occidentales, pero sin lograr cambiar la situación militar. Las demandas de Rusia para un alto el fuego equivalen a la rendición incondicional de Ucrania.

Zelensky ansía conversar con Harris y Trump

Recientemente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su deseo de presentar un plan de paz a su contraparte estadounidense, Joe Biden. Zelensky se refirió específicamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar a finales de septiembre, donde tiene la intención de asistir y potencialmente reunirse con Biden. Además, Zelensky desea discutir su plan de paz con los dos posibles sucesores de la presidencia de EE. UU., la vicepresidenta Harris y, presumiblemente, su adversario, Trump. Las elecciones de EE. UU. se llevarán a cabo en noviembre y la transición de poder en la Casa Blanca tendrá lugar en enero. Biden no busca la reelección.

"La esencia de este plan es persuadir a Rusia para que termine la guerra", anunció Zelensky el martes. "No habrá concesiones a Putin", dijo Zelensky en referencia al líder ruso. El diálogo, por ahora, es "vacío y sin sentido" ya que Putin no tiene interés en negociar la paz diplomáticamente.

En respuesta al plan de paz de Zelensky, Peskov, portavoz del presidente del Consejo, mantuvo la postura de Rusia, diciendo: "Nos mantenemos firmes en nuestra postura sobre el conflicto y no comprometeremos nuestras demandas de alto el fuego". Aclaró además: "El próximo presidente de EE. UU., sea la vicepresidenta Harris o el ex presidente Trump, debe entender que los intereses de Rusia en Ucrania no cambiarán".

