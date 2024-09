El líder y creador de Maze, Frankie Beverly, ha fallecido a la edad de 77 años.

La familia de Beverly compartió un mensaje en las plataformas de redes sociales de la banda, comenzando con: "Lamentar la pérdida de un ser querido es una experiencia profundamente personal y emocional".

Continuaron con: "Durante este momento, mientras lidiamos con sentimientos de tristeza, reflexión y recuerdo, pedimos privacidad y comprensión. Esto nos da el espacio para llorar a nuestra manera. Este es un período de curación, y agradecemos su respeto por nuestra necesidad de soledad durante este tiempo mientras honramos la memoria de nuestro amado Howard Stanley Beverly, conocido en el mundo como Frankie Beverly".

La familia añadió: "Vivió su vida con un alma pura, y para nosotros, nadie lo hizo mejor".

Agregaron: "Vivió por su música, su familia y sus amigos. Ámense unos a otros como él habría querido que lo hiciéramos todos". El mensaje estaba firmado por la familia Beverly. Howard Stanley Beverly, también conocido como Frankie Beverly, nació el 12/6/46 y falleció el 9/10/24. No se compartió la causa de muerte. CNN ha contactado al representante de Beverly para obtener comentarios.

Nacido en Filadelfia, Beverly comenzó su carrera musical temprano, actuando como solista en la iglesia mientras crecía en el barrio East Germantown de la ciudad.

Como adolescente, cantó con un conjunto llamado The Silhouettes antes de formar su propio grupo de doo-wop, The Blenders. Se dice que Beverly cambió su primer nombre a Frankie para el escenario en homenaje al cantante Frankie Lymon, quien encontró la fama cantando doo-wop como parte del grupo Frankie Lymon and the Teenagers.

En 1970, Beverly fundó el grupo Maze, que en un principio se llamaba Raw Soul. Su mezcla de soul, funk y R&B supuestamente llamó la atención del legendario cantante Marvin Gaye, quien los invitó a tocar con él como acto de apertura.

Esto abrió las puertas a años de éxitos y éxito para Beverly y la banda con temas como "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" y una canción considerada "el tema no oficial del verano y cualquier reunión de personas que han venido a divertirse—‘Before I Let Go!’", según el sitio web de la banda.

"Before I Let Go" se convirtió en una canción tan emblemática en la comunidad negra que Beyoncé la cubrió para su película concierto "Homecoming" de 2019. También es el tema de un episodio de 2021 del podcast del New York Times, "Still Processing", de Jenna Wortham y Wesley Morris.

“Ella lo mantuvo en secreto, hasta que un día sus personas me llamaron... cuando la tocaron, me quedé asombrado”, dijo Beverly sobre la versión de Beyoncé. “Esto es uno de los puntos culminantes de mi vida”.

Beverly y Maze continuaron de gira durante décadas y en 2012 Beverly recibió el Premio a la Trayectoria en los BET Awards. Anunció su retiro

