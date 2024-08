El líder ruso Putin alega la participación de Ucrania en un intento de ataque a la planta de energía nuclear de Kursk.

Vladimir Putin, el presidente ruso, ha hecho acusaciones contra Ucrania por intentar asaltar la central nuclear de Kursk. Durante una reunión ministerial en vivo el jueves, declaró: "El enemigo intentó atacar la instalación nuclear anoche", sin presentar ninguna prueba concreta. Además, mencionó que la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había sido informada de la situación.

Esta central nuclear se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera, en la región rusa de Kursk. Las fuerzas ucranianas avanzaron inesperadamente en esta región el 6 de agosto y ahora controlan casi un centenar de asentamientos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra.

Después de que Ucrania iniciara su contraofensiva, la OIEA expresó sus preocupaciones sobre el impacto del combate en la central nuclear de Kursk y instó a "todas las partes a mostrar la máxima contención". Antes de las acusaciones de Putin contra Ucrania, la OIEA anunció que su líder, Rafael Grossi, visitaría la central nuclear de Kursk la semana siguiente.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la OIEA ha advertido repetidamente sobre la posibilidad de un desastre nuclear como resultado del combate, especialmente alrededor de la planta nuclear ucraniana ocupada por Rusia en Zaporizhzhia. La agencia con sede en Viena recently characterized the situation there as "deteriorating," following a drone attack.

Russia took control of the Zaporizhzhia NPP in March 2022 as part of its invasion of Ukraine. Due to the fighting, several incidents have occurred at this site, with both Kyiv and Moscow pointing fingers at each other.

