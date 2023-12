El líder opositor ruso encarcelado Navalny, "aliviado" tras un "agotador" traslado de 20 días a prisión

Navalny, acérrimo crítico del Kremlin, compartió un mensaje a través de sus ayudantes en las redes sociales el martes, en el que expresaba su "alivio" tras sobrevivir a lo que, según dijo, fue un traslado de prisión de 20 días que cubrió miles de kilómetros.

"Me trajeron aquí el sábado por la noche. Y me transportaron con tanta precaución y por una ruta tan extraña (Vladimir - Moscú - Cheliábinsk - Ekaterimburgo - Kirov - Vorkuta - Kharp) que no esperaba que nadie me encontrara aquí antes de mediados de enero", escribió Navalny en X, antes Twitter.

"Los 20 días de mi transporte fueron bastante agotadores, pero sigo de buen humor, como corresponde a un Papá Noel", dijo, añadiendo que se encuentra bien y "totalmente aliviado" por haber terminado finalmente el viaje.

Según los cálculos de CNN, Navalny recorrió más de 3.700 millas (unos 6.000 kilómetros) en los 20 días que duró su viaje, una media de 185 millas diarias.

Navalny había estado encarcelado en una colonia penal a unos 240 kilómetros al este de Moscú, hasta que sus abogados revelaron que el 11 de diciembre habían perdido el contacto con él. Tras una intensa búsqueda, el lunes anunciaron que habían localizado a Navalny en la colonia penitenciaria IK-3 de la localidad de Kharp, a unos 65 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en la región autónoma de Yamalo-Nenets.

Su desaparición desató de inmediato la preocupación por su bienestar y se produjo pocos días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara que se presentará a la reelección en marzo del próximo año.

Putin gobierna de facto Rusia desde el año 2000, y cada década es más autocrático. Figuras de la oposición como Navalny han sido habitualmente encarceladas, silenciadas o han huido al exilio.

Navalny es el político opositor más conocido de Rusia. Durante el gobierno de Putin, Navalny ha utilizado su blog y las redes sociales para denunciar la supuesta corrupción en el Kremlin y en los círculos empresariales rusos, y ha organizado protestas callejeras contra el gobierno.

Incluso entre rejas, sus cuentas de Instagram y Twitter han seguido atacando a Putin con mensajes transmitidos a través de su equipo.

En sus últimas publicaciones, Navalny dijo que se había reunido con su abogado, agradeció a sus seguidores su preocupación y afirmó que se encontraba bien.

Su portavoz, Kira Yarmysh, dijo a CNN el martes que la salud de Navalny no era peor que antes de su traslado, aunque el proceso fue "muy exigente físicamente".

Las publicaciones de Navalny del martes sugieren que permanece en confinamiento solitario, aunque dijo que salió a dar un paseo al aire libre por un patio.

"Vi un convoy, no como en el centro de Rusia, sino como en las películas: con ametralladoras, mitones calientes y botas de fieltro. Y con los mismos preciosos y esponjosos perros pastores", escribió en X. "Gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo. Y felices fiestas".

Navalny fue condenado a 19 años de cárcel en agosto tras ser declarado culpable de crear una comunidad extremista, financiar actividades extremistas y otros numerosos delitos. Ya cumplía condenas de 11 años y medio en un centro de máxima seguridad por fraude y otros cargos que él niega.

Los partidarios de Navalny afirman que su detención y encarcelamiento son un intento políticamente motivado de reprimir sus críticas a Putin.

Fuente: edition.cnn.com