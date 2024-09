El líder libanés Hassan Nasrallah mantiene una estrecha alianza con Teherán.

Desde 1992, Hassan Nasrallah estuvo a la cabeza de Hezbollah. Su presunta muerte, según informes confirmados por el ejército de Israel, deja un vacío significativo. Pero, ¿quién era este hombre que parecía invencible durante tanto tiempo?

Conocido por sus discursos extensos, Nasrallah fue el líder de Hezbollah en Líbano. Hablaba durante horas, siempre vestido con atuendo tradicional chiita. Sirviendo como aliado leal a Teherán, asumió el rol de jefe del partido "de Dios" a la edad de 30 años.

En medio de crisis económicas y conflictos militares persistentes con Israel como su enemigo acérrimo, Nasrallah logró aumentar la influencia política de Hezbollah dentro de la sociedad multicultural de Líbano. Sin embargo, su muerte en un suburbio de Beirut aún no ha sido confirmada por Hezbollah.

Nacido en 1960 en el distrito empobrecido de Sharawi en el este de Beirut, Nasrallah y su familia huyeron al sur de Líbano durante la guerra civil. Persiguió estudios religiosos en Najaf, Iraq, pero fue expulsado debido a sus actividades opositoras. Luego buscó educación adicional en Qom, Irán, y otros lugares.

Ascenso político de Nasrallah

Con la invasión de Israel en Líbano en 1982, Hezbollah ganó prominencia y Nasrallah se unió a sus filas. El grupo se benefició tanto de apoyo político como militar de Irán. La misión de Hezbollah en ese momento estuvo marcada por ataques devastadores y secuestros, que persistieron hasta el final de la guerra civil a principios de los '90. Después del asesinato del Secretario General Abbas al-Moussawi por Israel en 1992, Nasrallah fue elegido para el cargo.

Después del fin del conflicto, Hezbollah comenzó su representación en el parlamento de Líbano. La organización está involucrada en trabajo benéfico y tiene un ala militar, estimada en consistir en varios miles de combatientes. Este ala es etiquetada como organización terrorista por la Unión Europea, mientras que Alemania ha prohibido Hezbollah en su totalidad desde 2020.

Públicamente, Nasrallah principalmente hizo campaña contra la marginación social y política de los chiitas. Sus leales seguidores en el Oriente Medio lo consideraban una guía espiritual y política. Sin embargo, sus confrontaciones con Israel lo debilitaron en conflictos recientes. Las operaciones de inteligencia y bombardeos de Israel en Líbano después de la Guerra de Gaza tomaron un gran costo para Hezbollah.

Conflicto y negociación bajo Nasrallah

Nasrallah rompió repetidamente la frágil paz con Israel vecino. La muerte de su hijo mayor, que fue asesinado en combate armado, elevó su estatus dentro del movimiento. También participó en un intercambio de prisioneros con Israel negociado por Alemania en 2004. En la Guerra del Líbano de 2006, Hezbollah mostró su respaldo iraní mediante ataques con cohetes a gran escala.

Después del ataque terrorista de Hamas a Israel, Hezbollah, un partido político y grupo militante chiita libanés, prometió su apoyo a Hamas por razones humanitarias y religiosas. Esto, a su vez, resultó en el desplazamiento de más de 60,000 israelíes de la zona fronteriza. Israel declaró más tarde el regreso de estas personas como uno de sus principales objetivos.

En mediados de septiembre, Israel lanzó una campaña de bombardeos en Líbano, después de meses de intercambio de disparos mutuos. El objetivo era debilitar militar y políticamente a Hezbollah, asegurando así el regreso de civiles al norte de Israel.

Una legado duradero

Durante su mandato, Nasrallah formó alianzas con diversas facciones políticas, incluyendo al antiguo presidente cristiano Michel Aoun, para ampliar su influencia. Disfrutó de considerable respeto en el mundo chiita y árabe. Sin embargo, su popularidad disminuyó como resultado de controversias y conflictos militares.

Rumores circularon de que Nasrallah, como líder, había orquestado el asesinato del antiguo primer ministro libanés Rafik Hariri. Para algunos, parecía que Hezbollah, bajo el liderazgo de Nasrallah, había perdido su brújula moral.

Al igual que muchos otros políticos, Nasrallah no tenía soluciones infalibles para los problemas sociales y financieros de Líbano. Queda por verse si su muerte traerá un cambio fundamental en las dinámicas de poder de Líbano. Un general retirado libanésRecently stated that Hezbollah will remain on its present course, regardless of Nasrallah's demise. "Nasrallah always felt vulnerable," he asserted, adding that Nasrallah had already selected his successor in the event of an emergency, as reported by Hescham Djaaber.

