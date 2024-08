El líder egipcio al-Sisi advierte sobre la expansión del conflicto de Gaza

El presidente de Egipto advirtió sobre el peligro potencial de que este conflicto se extienda más allá de la región. Previamente, había mantenido conversaciones con Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, en la ciudad costera de El Alamein. Egipto y Estados Unidos han trabajado activamente durante varios meses para lograr la paz entre Israel y el grupo yihadista Hamas, respaldado por Qatar.

El lunes, Blinken Maintenance talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv. The discussions were productive, as Israel is in favor of a compromise solution to reach an agreement; now, it's Hamas' turn to follow suit, stated Blinken.

Las conversaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes aún en manos de Hamas en la Franja de Gaza se reanudaron el jueves en Doha, capital de Qatar. Estas conversaciones continuarán en El Cairo más tarde esta semana.

El conflicto en la Franja de Gaza comenzó con el ataque masivo de Hamas a Israel el 7 de octubre. Según la inteligencia israelí, 1.198 personas murieron y 251 fueron secuestradas durante este tiempo en la Franja de Gaza.

Después de este incidente, Israel inició operaciones militares extensas en la Franja de Gaza. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud bajo el control de Hamas, que no se pueden autenticar de forma independiente, más de 40.100 personas habrían muerto como resultado de estas operaciones.

El presidente de Egipto destacó la necesidad de que todos los combatientes sean conscientes del posibleSpread del conflicto, que ya se había discutido con Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. Teniendo en cuenta las conversaciones productivas de Blinken con Netanyahu, ahora le toca a Hamas seguir el ejemplo y comprometerse en soluciones de compromiso.

