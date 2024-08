El líder demócrata Tim "Papá" Walz demuestra sus habilidades excepcionales a sus compañeros miembros del partido

Hace aproximadamente dos semanas, Tim Walz se convirtió en el compañero de fórmula de Kamala Harris. Es conocido como el prosecutor obstinado, mientras que ella es el simpático compañero del Midwest rural. En la convención, hizo lo que se le reconoce entre los votantes más jóvenes: transmitió su mensaje con honestidad y directriz.

La multitud rugió, "¡Entrenador, Entrenador, Entrenador!" cuando el candidato a vicepresidente Tim Walz, el entrenador y educador de fútbol americano, se dirigió a los delegados demócratas. Nunca había tenido un escenario tan grande, pero sabía un par de cosas sobre discursos inspiradores. Walz, actualmente gobernador de Minnesota, estaba allí para respaldar a Harris, la pesada demócrata procedente de California.

"Es el cuarto cuarto", describió el panorama político contra los republicanos: "Estamos perdiendo por un punto. Pero estamos en ofensiva y tenemos el balón. Estamos avanzando hacia el campo. Y déjenme decirles, tenemos el equipo ideal. Kamala Harris es tenaz. Kamala Harris es experimentada. Y Kamala Harris está lista. Nuestra tarea es bloquear y hacer tackle. Pulgada a pulgada. Yarda a yarda. Llamada telefónica por llamada telefónica."

Walz, de 60 años, fue criado en el Midwest rural, donde cada voto podría inclinar la balanza hacia la Casa Blanca. Antes de ser congresista, fue maestro de escuela secundaria en sus cuarenta años con hijos pequeños, desafiando las probabilidades en un distrito profundamente republicano. "No subestimen a un maestro de escuela pública", le dijo a la multitud, agitando los carteles de "Entrenador Walz" que les habían dado.

"Estamos todos juntos en esto"

Algunos medios de comunicación de EE. UU. han enmarcado esta elección como una competencia de masculinidad. ¿Walz es el humilde y honesto padre figura, un ex soldado, maestro y entrenador de fútbol americano, en oposición a su contraparte republicana, J.D. Vance, la encarnación febril de la masculinidad tóxica, traduciendo sus valores religiosos en demandas extremas? No es tan sencillo, pero: Walz recurre a estereotipos de hombre de familia reconfortantes que apelan a una carrera contra Donald Trump. "Crecir en un pueblo pequeño te enseña a cuidar unos de otros", dice Walz sobre su idea de unidad. "La familia de al lado peut no compartir tus vistas, tu fe, tus amores, pero son tus vecinos. Estamos todos juntos en esto". Cuando Walz expresa su afecto por su familia, su hijo Gus se levanta, con lágrimas en los ojos, abrumado por la emoción; hasta que su madre y su hermana lo acompañan de vuelta a su asiento.

En las últimas dos semanas, Walz se ha convertido en una página en blanco para las proyecciones. Lo etiqueta como "raro", iniciando una tendencia. Se presenta como el antítesis: un hombre de la calle, radiante de sinceridad genuina. Habla de comunidad y unidad, mientras los republicanos hablan de división y "los otros", como si fueran inalcanzables. Walz conecta con las generaciones más jóvenes. Después de todo, ha pasado la mitad de su vida enseñándolas y criándolas. Los demócratas están tratando de capitalizar en esto como el punto de venta único de Walz, llevando a Harris y a él a la Casa Blanca.

Los votantes jóvenes anhelan autenticidad

Antes, en un evento sobre cómo los candidatos políticos pueden conectar con los votantes de 18 a 27 años, se centró en lo que realmente motiva a este grupo crucial para los demócratas. "Aún no tenemos datos sobre esto porque es temprano", dijo uno de los presentadores sobre Walz, "pero cuando este tipo de Minnesota habla casualmente en entrevistas sobre lo que dice su hija de 23 años, despierta interés". Walz también firmó algunas leyes como gobernador del estado que resonaron con este grupo de edad, por lo que los votantes jóvenes están hablando de él.

Walz es un activo valioso para los demócratas porque resuena más con los votantes jóvenes que Vance y aún no está profundamente arraigado en las facciones del partido. Biden probablemente no habría ganado la presidencia en 2020 sin el amplio apoyo de este grupo de votantes. Harris y Walz deben repetirlo, o sus posibilidades de derrotar a Trump disminuirán rápidamente. Los presentadores informaron que las tácticas de miedo no funcionan en la Generación Z; quieren autenticidad, una visión para el futuro y sentirse como si pertenecieran. La comunicación es clave entre la Generación Z. Las encuestas iniciales muestran que Walz se ve como más auténtico que Vance y en general más positivamente.

Esto también se evidenció en las redes sociales. Después de que Harris seleccionó a Walz, hubo numerosos mensajes sobre situaciones ficticias de "papá". "Tim Walz te mete $20 en el bolsillo trasero porque está preocupado de que no tengas suficiente dinero para gasolina para volver a casa", decía uno; otro decía: "Tim Walz te hace señas en el semáforo en rojo, te indica que bajes la ventana y te dice que tu neumático trasero derecho podría necesitar un poco de aire". El sitio web de juegos IGN también encontró que Walz podría convertirse en el primer "Vicepresidente Gamer": se dijo que era un usuario devoto de la Sega Dreamcast y que una vez jugó tanto que su esposa le quitó la consola.

Hasta ahora, está funcionando

Como el recién anunciado aspirante a vicepresidente, Walz viajó por estados contenciosos junto a Harris, sirviendo un plato convencional del Midwest en X. Su cena de pavo obtuvo más de 1.5 millones de visitas y fue preparada en numerosas ocasiones. Un usuario lo describió: "¡Déjenlo cocinar!". Tales incidentes alimentan su conversación. O cuando Walz fue presentado en el escenario de la convención: sus hijos le pusieron orejas de conejo detrás de la espalda durante la entrevista. Walz mismo subió el clip. Si bien hay un toque de spin, definitivamente funciona. Walz ahora disfruta de una imagen favorable entre los demócratas como el papá afable con un espíritu generoso, respaldando a Harris en su campaña para repeler figuras como Donald Trump, que podrían potencialmente estropear el futuro de sus hijos y el de otros.

Mientras tanto, Walz y su oponente republicano, Vance, ambos intentan obtener votos en el Medio Oeste para sus respectivos candidatos. Walz presenta su ciudad natal como una mezcla de valores familiares, diligencia y sociabilidad, marcada por pueblos pequeños y agricultura. Por otro lado, Vance se enfoca en la zona que vio el triunfo de Trump en 2016: el Cinturón de la Fábrica, marcado por ciudades industriales en declive que anhelan reconocimiento. Qué candidato se llevará la victoria en noviembre, eso aún está por verse.

