- El líder del SPD Klingbeil recibe una orden contra la gravedad animal

El presidente del SPD, Lars Klingbeil, será el próximo Caballero de la Orden contra la Seriedad Animal

El presidente del SPD, Lars Klingbeil, está llamado a ser el próximo Caballero de la Orden contra la Seriedad Animal. Recibirá el premio en la sesión festiva durante el carnaval el 8 de febrero de 2025, anunció la Asociación de Carnavales de Aquisgrán (AKV) en Berlín. Los carnavaleros elogiaron el estilo político de Klingbeil, destacando que "nunca discute con ruido, sino siempre con una fina espada, a menudo envuelta en humor".

Recientemente, el Ministro Presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, recibió la orden. El político de la CDU entregará la laudatio para el presidente del SPD en la 75.ª ceremonia de entrega de premios en Aquisgrán el próximo año. La orden se concede por el humor y la humanidad en el cargo. Muchos políticos, pero también artistas, han recibido el premio desde 1950, incluyendo a Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, y en años recientes Armin Laschet, Iris Berben y Annalena Baerbock.

Aplausos por los chistes secos

Klingbeil ya había subido al escenario de Aquisgrán una vez antes, en la ceremonia de entrega de premios para la Ministra de Asuntos Exteriores Baerbock en febrero de 2023, y había emocionado al público. Por sus chistes secos, mucho subtono y una actuación musical en la ukulele, recibió una ovación de pie.

"Soy muy consciente de que como socialdemócrata y del norte, perhaps no encaje en el molde clásico", dijo el de 46 años en un comunicado de la AKV. Hará lo que pueda. En la quinta temporada, la política no tiene miedo de hacer uno o dos chistes a su propia expense. "Estoy deseando eso y prometo no escatimar en mi partido", dijo el caballero designado.

La junta de la AKV justificó su elección, entre otras cosas, diciendo: "Lars Klingbeil representa un nuevo estilo político moderno e integrador". Para hacer sus argumentos, utiliza finura, pero también los medios del humor. El Elferrat de la AKV está muy impresionado por esta postura.

El ingenio y el humor del presidente del SPD, Lars Klingbeil, le han valido aplausos antes, como se evidencia en la ceremonia de entrega de premios de la Ministra de Asuntos Exteriores Baerbock.

