- El líder del SPD, Homann, exhibe dudas significativas sobre una coalición con BSW.

Henning Homann, líder del SPD de Sajonia, muestra una fuerte escepticismo ante una posible coalición que incluya al BSW. El camino del BSW es incierto y hay vacíos significativos en su manifiesto electoral, especialmente en lo que se refiere a cuestiones políticas locales, según Homann.

Una posible configuración para un gobierno de Sajonia podría ser una coalición entre CDU, Alianza 90/Los Verdes y SPD. Otra posibilidad es un gobierno minoritario compuesto por CDU y SPD, con el apoyo del BSW. Homann también expresó reservas sobre esta opción. Él destacó que aunque hay posibilidades formales, no necesariamente se traducen en éxito práctico. El SPD, en esencia, remains open to negotiations.

Dado las posibles opciones de coalición, Henning Homann expresó preocupaciones sobre la participación del BSW en un gobierno en Dresde, citando su camino incierto y la falta de detalles en su manifiesto electoral. Si se forma un gobierno minoritario con CDU y SPD, con el apoyo del BSW, remains to be seen si podrá lograr éxito práctico en Dresde.

