Siguendo el incidente en la celebración urbana - El líder del MV-CDU ha indicado que el gobierno federal debe actuar o renunciar.

Líder de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Daniel Peters, ha exigido consecuencias severas tanto del gobierno estatal en Schwerin como del gobierno federal después del incidente de apuñalamientos en Solingen que dejó tres muertos y ocho heridos. "Si el gobierno federal no puede manejar esto, entonces deben renunciar", enfatizó Peters, quien también es el jefe del grupo parlamentario de la CDU en el parlamento estatal de Schwerin. Se mostró decepcionado de que la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), vea la principal conclusión del incidente en la necesidad de que la sociedad permanezca unida y no se divida. "Como si el principal problema político fuera la reacción de la sociedad a los asesinatos de Solingen - y no los asesinatos en sí mismos".

Peters sugiere políticas más duras de asilo e inmigración

Peters instó de inmediato a una línea dura, un mayor escrutinio en los círculos relevantes y una presencia significativamente mayor de la policía federal y estatal. La seguridad de las fronteras debe ser una prioridad, y los cambios en la ley de ciudadanía que permitieron la naturalización rápida deben ser revocados de inmediato. "Lo más importante, espero una inmediata y efectiva reversión en las políticas de asilo e inmigración", dijo Peters.

Esto incluye la detención de todos los extranjeros deportables, la negativa a tolerar la resistencia a las deportaciones y la reducción de los derechos de asilo e inmigración. "La inmigración adicional, especialmente la inmigración irregular de la región árabe, no puede ser alojada por Alemania sin causar daños a largo plazo", advirtió el presidente de la CDU.

Schwesig: "El ataque brutal es horrendo"

Manuela Schwesig, la Ministra Presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y actual Presidenta del Bundesrat, quedó consternada por el incidente de apuñalamientos en Solingen. "El brutal ataque a personas que celebraban el aniversario de su ciudad en Solingen es horrendo", escribió la política del SPD en la plataforma X. Sus pensamientos están con la gente de Solingen, especialmente con las víctimas y sus familias.

El viernes por la noche, un hombre aparentemente apuñaló al azar a transeúntes en un festival del jubileo que celebraba el 650 aniversario de la ciudad de Solingen - el "Festival de la Diversidad". Luego huyó en la confusión y el pánico inicial. Dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años, murieron. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. La organización terrorista IS reivindicó la responsabilidad del acto, pero actualmente no hay confirmación de las autoridades de seguridad sobre un móvil islámico.

Un sirio de 26 años se entrega a la policía

Según los informes de la policía, un sirio de 26 años se entregó a las autoridades el sábado por la noche. El hombre asumió la responsabilidad del ataque. Según "Der Spiegel", el sospechoso llegó a Alemania al final de 2022 y presentó una solicitud de asilo. No era conocido anteriormente por las autoridades de seguridad como un extremista islámico. La Oficina del Fiscal Federal ha asumido el caso y está investigando al sospechoso por asesinato y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS).

