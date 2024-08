- El líder del FDP ve apoyo en las críticas a AfD

El líder de la fracción FDP, Philipp Fernis, ha criticado reiteradamente las declaraciones de los miembros de AfD en los debates del parlamento estatal en Maguncia y ha contado con el completo apoyo de los socialdemócratas, los Verdes y, incluso, la CDU. "Me alegra no estar solo, sino tener claridad en el parlamento estatal - incluso con la CDU, que nunca ha vacilado en su distinción con la AfD", dijo Fernis a la agencia de prensa alemana en una entrevista en Maguncia.

"Tengo la posición detrás de la AfD, ésa es la orden, y soy del tipo que no gusta de dejar pasar el odio humano sin desafío", dijo Fernis. "A veces es una lástima tratar con la AfD porque podría presentar mis propias ideas durante dos minutos más. Pero si tomas en serio el debate parlamentario, no sólo juegas tus mensajes después de lo que dice la AfD a veces". Algunas de estas intervenciones no deberían pasar sin desafío.

Fernis: Ganar de vuelta a los votantes de AfD

Por suerte, la AfD no está ganando en las encuestas, dijo Fernis. La AfD es un batiburrillo, habiendo logrado, a diferencia de otros partidos antes, agrupar a personas con una imagen de extrema derecha en Alemania.

Pero todos los demás votantes del partido que están descontentos con la política deben ser ganados de vuelta, dijo Fernis. "El deseo de mejorar el statu quo impulsiona a todas las personas que se involucran políticamente".

Con grupos escolares, siempre lo pone así: "Si van a la piscina y no les gustan las patatas fritas, no mejorará si cagan en la piscina", informó Fernis. "Y eso es lo que significa, votar AfD porque no te gusta lo que hacen los otros".

