- El líder del FDP Rülke aboga por que el partido mantenga su prominencia.

Tras los resultados decepcionantes de su partido en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia, el líder del grupo FDP en el parlamento estatal de Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, aboga por la precaución y el retroceso en su participación en la coalición semáforo en Berlín. Esencialmente, cree que poner las necesidades del país por encima de las del partido es fundamental. "Esto significa que debemos seguir trabajando para resolver los problemas del país", declaró Rülke en Stuttgart.

Utilizó el tema del "fraude de asilo" como ejemplo. En su opinión, incluso modificar la Ley Fundamental no debería descartarse si fuera necesario, especialmente si los Verdes no ceden en este asunto. "Si los Verdes no ceden en este asunto, entonces esta coalición llegará a sus límites para mí", declaró Rülke. Después de la renuncia de Michael Theurer como presidente del estado el fin de semana, Rülke ha estado sirviendo como su deputy y liderando la asociación estatal del FDP en Baden-Württemberg.

Los Demócratas Libres lograron sobrevivir con apenas un uno por ciento de los votos en ambos estados, lo que les impidió obtener escaños en los parlamentos estatales. "Los resultados de las elecciones demuestran que la coalición semáforo ha perdido su legitimidad", declaró Wolfgang Kubicki, el vicepresidente del FDP, en la plataforma X.

Más personas están pidiendo la salida de la coalición semáforo

Rülke está notando un creciente descontento con la coalición semáforo entre los miembros del FDP. "De hecho, estoy recibiendo cada vez más mensajes de amigos del partido que quieren salir de la coalición semáforo", mencionó Rülke. No está seguro de si aún habría suficiente apoyo entre los miembros del partido para staying en la coalición semáforo en una encuesta en el suroeste. "Es un hecho que el FDP no participará en una configuración así de nuevo a nivel federal", aseveró Rülke.

Las preocupaciones de Ruelf sobre la postura de los Verdes en las políticas de asilo podrían llevar a su retiro de la coalición semáforo, lo que requeriría una Elección al Landtag si el FDP quiere formar una nueva alianza gobernante en Baden-Württemberg. La falta de escaños en los parlamentos estatales debido a la baja participación electoral ha provocado debates sobre la legitimidad de la coalición y su continuación.

Lea también: