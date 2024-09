- El líder del FDP de Baviera plantea dudas sobre el mantenimiento de su prominencia

El líder del FDP de Baviera, Martin Hagen, duda si su partido debería seguir siendo parte de la coalición de semáforo de Berlín después del último desastre electoral en los estados. "Como FDP, tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos si esta coalición sigue funcionando", dijo Hagen, quien también forma parte del consejo ejecutivo federal del FDP, al "Mercurio de Múnich". "Romper la coalición no es algo que se deba tomar a la ligera, pero la coalición de semáforo ya no está ganando en la opinión pública. Las cosas no pueden seguir así". Además del FDP, ni la SPD ni los Verdes tuvieron éxito en las elecciones en Sajonia y Turingia.

Candidatura al Bundestag

Por otro lado, Hagen anunció sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones al Bundestag. "Mi objetivo es volver a entrar en el parlamento estatal con el FDP en 2028", declaró el de 43 años. "Pero para lograr eso, el FDP primero necesita volver al Bundestag. Lo veo actualmente en riesgo".

Decidió lanzar su candidatura y liderar una campaña exitosa para el Bundestag. Hagen fue el líder del grupo liberal en el parlamento estatal hasta 2023, pero no pudo asegurar su regreso con su partido.

Lindner debería quedarse

Si Hagen logra llegar al parlamento alemán, aseguró que no habría voto de confianza para una renovada coalición de semáforo. Sin embargo, instó a evitar luchas internas en el partido por la liderazgo: "Aún creo que Christian Lindner es el líder correcto del partido".

