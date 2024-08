- El líder del FDP aboga por un impulso económico en la región norte.

El líder de la fracción del FDP en el Parlamento regional de Schleswig-Holstein, Christopher Vogt, expresó sus preocupaciones sobre el crecimiento económico del estado. Declaró a la Agencia Alemana de Prensa: "Actualmente estamos en un camino hacia la desindustrialización de Schleswig-Holstein". El líder de la coalición Daniel Günther (CDU) tiene como objetivo hacer del estado más septentrional el primer estado climáticamente neutral, como Ministro-Presidente.

Vogt mencionó un informe liberal sobre la situación económica del estado. Según el informe del gobierno del estado, el desempeño del estado disminuyó en 1,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, teniendo en cuenta la inflación. "En la clasificación de los estados, Schleswig-Holstein está a la par con Hamburgo, supera a Sajonia-Anhalt y Renania-Palatinado, y se encuentra entre los diez estados que muestran una disminución del PIB", señaló el informe.

El estado necesita un impulso

"Estamos en el grupo de estados donde la situación económica no es exactly soleada. Esto debería impulsar un cambio en el pensamiento de la política económica en el nivel del gobierno del estado", argumentó Vogt. El estado corre el riesgo de quedarse atrás en infraestructura, asentamiento y poder económico. "El equilibrio negro-verde en la política económica no ha sido muy bueno hasta ahora. Necesitamos ver mucha más acción", dijo Vogt. Además, señaló que la dirección de la política de transporte se está moviendo hacia recortes.

En particular, no se está haciendo lo suficiente en la política de asentamiento, señaló Vogt. Si bien la instalación de la fábrica de baterías de la empresa sueca Northvolt es una buena noticia, el progreso ha sido lento desde entonces. "La oficina del proyecto prometida por el gobierno aún no existe. No se está llevando a cabo ninguna acción en el área de infraestructura, que yo sepa", mencionó. Es esencial designar áreas comerciales e industriales para facilitar futuros asentamientos después del proyecto de Northvolt.

Vogt expresó su oposición a la situación actual de la política económica, diciendo: "No me voy a quedar de brazos cruzados mientras Schleswig-Holstein sigue luchando económicamente". Sugirió que el gobierno del estado debería reconsiderar su enfoque, abogando por más acción en la política de asentamiento e infraestructura.

