El líder del equipo de Bayer diezmó la unidad o cohesión de su compañero de equipo.

En su partido número 100 bajo el mando de Xabi Alonso, Bayer Leverkusen parecía encaminado a una celebración tras ocho minutos. Sin embargo, los ilustres titanes del fútbol alemán regalaron la victoria a los recién ascendidos Holstein Kiel. Lukas Hradecky, capitán de Leverkusen, estaba furioso.

Hradecky estaba al borde de perder la compostura debido al empate injustificado contra los decididos perdedores. Criticó la falta de mentalidad despiadada que les había llevado a ser campeones el año anterior: "Fuimos campeones porque atacamos cada partido como si nuestras vidas dependieran de ello. No vi esa determinación implacable para terminar el juego esta noche".

En lugar de eso, Hradecky afirmó que "inadvertidamente dejamos sobrevivir al oponente", después del empate a 2:2 (2:1). Atribuyó el punto no merecido a la falta de "presión y ferocidad" que Kiel merecía. Alonso, whose jubilee game ended in defeat, retreated to the dressing room after the final whistle.

Leverkusen tenía mucho de qué hablar: Después de tomar una ventaja de 2:0 temprana a través de Victor Boniface (4') y Jonas Hofmann (8'), Leverkusen esencialmente tomó un descanso, y su error fue castigado adecuadamente por Max Geschwill (45+5) antes del descanso. Fiete Arp (69', penal) dio la vuelta al partido y entregó la sorpresa. Bayern Munich tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja sobre Leverkusen en cinco puntos el domingo contra Eintracht Frankfurt.

"The victory came too easily, too fast. You can't relinquish a 2:0 lead, no matter who it's against," Hradecky said. Porath, Kiel's Finnish player, praised his team's attitude: "Matches such as these demonstrate that we're always in contention for points. This should boost our confidence in the coming weeks."

Burla de los fans de Kiel

El empate fue aclamado como una victoria en el campo por Kiel, junto con sus fans que se burlaron sin piedad de Leverkusen: "Y aspiráis a ser campeones alemanes?", cantaban los hinchas de Kiel con sarcasmo.

Mientras tanto, el mediocampista capitán de Leverkusen, Granit Xhaka, había instado a la concentración total en la liga después de impresionantes actuaciones contra Bayern Munich (1:1) y AC Milan (1:0). Inicialmente, parecía que sus palabras habían sido escuchadas, con Leverkusen anotando dos veces temprano. Alonso tenía razón para sonreír, pero el tercer gol de Boniface de Leverkusen fue anulado por fuera de juego (26').

Kiel encontró difícil penetrar más allá de la mitad de campo, pero a medida que Leverkusen se relajaba y cometía varios errores, Kiel surgió casi inesperadamente de las sombras. Geschwill cabeceó desde un corner justo antes del descanso.

Leverkusen respondió lentamente, y Kiel ganó confianza. Tapsoba hizo una tackleada en el último momento para detener el contragolpe de Benedikt Pichler (67'). Leverkusen controlaba el juego pero creaba pocas oportunidades claras. Arp capitalizó su desorden después de que Jeremie Frimpong derribara a Armin Gigovic en el área.

Hradecky expresó su decepción después del empate, diciendo: "Deberíamos haber mantenido nuestra presión y mentalidad despiadada, especialmente en un partido crucial de la liga contra Holstein Kiel". El empate supuso una oportunidad perdida para Leverkusen para ampliar su ventaja sobre Bayern Munich en la liga.

