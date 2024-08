El líder del Bayern Max Eberl comparte la "narrativa auténtica"

El director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, ha afirmado rotundamente que no se realizarán más fichajes por parte de los campeones, ni siquiera una adquisición temporal del jugador de Leverkusen Jonathan Tah. "Eso es todo. No vamos a traer a más jugadores. Estamos absolutamente satisfechos con la plantilla que tenemos", dijo Eberl, al borde del cierre de la ventana de traspasos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el ala lesionada Kingsley Coman se marche a Arabia Saudita. La ventana de traspasos allí permanece abierta hasta principios de octubre, con el Al-Hilal reportedly interesado. Pero antes del partido de la Bundesliga del Bayern (17:30 CET/DAZN y ntv.de live ticker) contra el SC Freiburg, Eberl mencionó que no hay "ninguna pista significativa que indique una reestructuración de la plantilla".

Eberl intentó aclarar la controvertida situación de Tah, después de mucho revuelo entorno a ella, incluyendo su participación. Siente que ha sido "arrastrado por el fango y retratado de una manera que no se ajusta a las negociaciones privadas".

El asunto de Tah ha quedado definitivamente zanjado para el Bayern, a pesar de las especulaciones. "Leverkusen nos dio un plazo hace tres semanas y media y exigió esta cantidad antes de eso. Y le escribí a Simon Rolfes (Nota: Director deportivo de Bayer): Simon, gracias por el plazo. Gracias por el precio que has mencionado. No podemos cumplir con ninguno de ellos. Y con eso se acaba". Eberl volvió a preguntar si, con posibles ventas y fondos aumentados, podrían reconsiderarlo. "No, no podemos - y entonces está todo bien. Y entonces nadie sale perjudicado. Todo está limpio", dijo Eberl. La controversia alrededor del traspaso incluso llevó a que el boss del Leverkusen, Fernando Carro, criticara a Eberl. "No me gusta especialmente Max Eberl, en absoluto. Y no negociaría con él", había dicho Carro. Más tarde, se disculpó por sus comentarios durante una reunión con los fans.

Este verano, el Bayern fichó a Joao Palhinha, Michael Olise y Hiroki Ito por alrededor de 130 millones de euros. Además, Josip Stanisic regresó a Múnich después de su préstamo en Leverkusen. "Una nueva dinámica estimulante ha entrado en la plantilla. Todo parece increíblemente positivo", dijo Eberl. Su objetivo ahora es "la victoria definitiva" y buscan "traer títulos de vuelta a Múnich".

