El líder de Tui advierte sobre una posible adquisición por Unicredit.

En medio de los rumores sobre la posibilidad de que Unicredit adquiera Commerzbank, el CEO de Tui, Sebastian Ebel, ha expresado sus preocupaciones. Destaca el papel importante que Commerzbank desempeña en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) alemanas y en la economía del país en su conjunto. Con la amenaza de desindustrialización acechando, Alemania ya enfrenta numerosos desafíos.

En una conversación con Handelsblatt, Ebel, como un destacado ejecutivo alemán, expresó sus opiniones. "Personalmente, veo a Commerzbank como un componente significativo de la infraestructura crítica de Alemania", dijo. "Es crucial que Alemania mantenga su independencia en este banco".

Muchos otros líderes empresariales en Alemania probablemente compartan su punto de vista. Recordando su propia experiencia, Ebel enfatizó aún más, "De lo que he observado, Commerzbank juega un papel vital en muchas empresas alemanas". El banco ha apoyado a numerosos negocios durante décadas, con Ebel agregando, "En momentos difíciles, es uno de los bancos principales que ofrece financiamiento a las empresas alemanas".

Ebel no solo se preocupa por las empresas individuales, sino por la economía del país en sí. "Ya tenemos suficientes desafíos en Alemania, incluyendo la amenaza de desindustrialización y los cambios dentro de la industria automotriz", declaró. "Nuestro sólido sector bancario con poderosos bancos alemanes siempre ha sido una gran ventaja. No deberíamos subestimar esta ventaja prematuremente".

La semana pasada, los italianos compraron una participación del 9% en el segundo banco más grande de Alemania, lo que sugiere una posible expansión de su compromiso. Unicredit explicó que exploraría formas de aumentar el valor para los accionistas de ambas instituciones.

Si ocurre una adquisición, la entidad fusionada podría presumir de un valor de mercado impresionante de alrededor de €74 mil millones, siendo la segunda en Europa después de HSBC UK. Commerzbank respondió con un optimismo cauteloso, con fuentes internas insinuando que podrían resistirse a una posible adquisición.

Las preocupaciones del CEO de Tui, Sebastian Ebel, sobre la posible adquisición de Commerzbank por parte de Unicredit no son aisladas. La Comisión, que supervisa la ley de competencia de la UE, también podría tener reservas regarding such a merger, considering the impact on Germany's critical infrastructure and the banking sector's role in supporting the nation's economy and SMEs.

Dado que Ebel ha afirmado que Commerzbank desempeña un papel crucial en la provisión de financiamiento a las empresas alemanas, especialmente en momentos difíciles, la Comisión tendría que evaluar cuidadosamente cualquier efecto anticompetitivo que una fusión podría tener.

Lea también: