El líder de Rodel emite una advertencia sobre la supuesta irracionalidad que rodea a las Olimpiadas.

Hay controversia en torno a los eventos de luge de los Juegos Olímpicos de 2026: el lugar elegido es cuestionable y el Comité Olímpico Internacional (COI) está abogando por que se realicen en el extranjero. Los organizadores tienen un plan de respaldo, y es bastante inesperado.

Según confirmó Thomas Schwab, CEO de la federación alemana BSD, a SID, la pista de hielo artificial renovada en Königssee no se considerará para los eventos de luge de los Juegos Olímpicos de 2026. Tampoco otras pistas alemanas si el lugar italiano en Cortina d'Ampezzo no está listo a tiempo. En cambio, los organizadores tienen algunas soluciones poco habituales bajo la manga.

La información de SID revela que el Plan B incluye tres alternativas: una pista de hielo artificial en Innsbruck-Igls, igualmente alejada de Milán que Cortina; una pista de hielo natural en St. Moritz; y el lugar en Lake Placid, Nueva York, EE. UU.

Alemania - Renuente pero Preparada

Dado que el contrato para el canal de hielo en Cortina no se otorgó hasta febrero del año pasado, y el lugar está programado para estar listo en marzo de 2025, el plazo ajustado exigió un Plan B de los organizadores por parte del COI, que abogó por que los eventos se realicen en el extranjero.

"Habíamos acordado estar disponibles con tres pistas alemanas, pero no hubo una solicitud posterior", dijo Schwab el martes: "Pero eso está bien". Desde la perspectiva de Alemania, este Plan B es una "última opción" no deseada: "Hicimos claro que esperamos los Juegos Olímpicos para nuestros atletas en Italia, esa era nuestra prioridad. Somos responsables de nuestros atletas; no queremos que sean reubicados lejos de los Juegos Olímpicos. Eso es solo queso". El año pasado, la posibilidad de reubicación causó controversia entre los atletas.

"Absurdas" Alternativas

Los planes alternativos preferidos tienen sus particularidades. St. Moritz, con su pista de hielo natural, es vulnerable a las restricciones climáticas, con una primavera cálida que podría estropear las competiciones. Lake Placid, sin embargo, representaría la mayor separación de los eventos de luge de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluso teniendo en cuenta la diferencia horaria.

Cuando se le preguntó sobre los planes, Schwab también expresó escepticismo. "No habría elegido St. Moritz, y no estoy seguro de cómo llegaron a esa decisión", dijo. Lake Placid, agregó, es "absurdo". Están en la carrera principalmente porque han afirmado que cubrirán todos los costos, lo que hace que los eventos olímpicos no sean onerosos para el COI. "Es posible si realmente lo intentas", dijo Schwab. "Pero si es beneficioso para el deporte es otra cuestión".

El impulso del COI por lugares alternativos ha llevado a algunas sugerencias "absurdas", según Thomas Schwab, como la realización de los eventos de luge en Lake Placid, Nueva York, lo que resultaría en la mayor separación de los eventos del

