- El líder de la CDU pide el cierre del campamento pro-palestino

Después de una intervención policial en un campamento de protesta pro-palestino en la Moorweide de Hamburgo, la CDU exige su evacuación inmediata. "El intolerable campamento antisemita pro-palestino en la Moorweide debe cerrarse y evacuarse finalmente", dijo Dennis Thering, el líder estatal y de facción, a la Agencia Alemana de Prensa. "No se puede permitir que 'el comportamiento cada vez más, también relevante criminalmente, de algunos participantes sea pasado por alto y se extienda repetidamente el permiso del campamento'".

La concentración, registrada como una vigilia bajo el lema "Manos fuera de Rafah", protesta contra las acciones militares de Israel en Gaza después del ataque terrorista de Hamas. Está en la Theodor-Heuss-Platz frente a la estación Dammtor desde mayo y recently se extendió hasta finales de agosto por la autoridad de asamblea.

Este fin de semana, la policía fue llamada al campamento debido a informes de disputas. Al llegar, los participantes negaron cualquier altercado pero se comportaron extremadamente agresivamente hacia los oficiales, con un oficial siendo levemente herido por un golpe en la cara.

Tres manifestantes fueron inicialmente detenidos pero luego liberados. Según el portavoz de la policía, se presentaron cargos por resistencia, intento de fuga, agresión y lesiones corporales.

Lo que sucedió en el campamento durante el fin de semana, "no tiene nada que ver con una protesta pacífica amparada por el derecho de reunión", dijo Thering. "Que esta vez incluso un policía resultara herido es inaceptable. El senador del interior y el alcalde ya no pueden hacer caso omiso sino que deben actuar finalmente".

La FDP también exige consecuencias. Después de la intervención policial, la presidenta estatal de la FDP, Sonja Jacobsen, habló de "una señal de advertencia regarding a lack of respect for the rule of law". "Whether this continuous assembly is actually fully and at this location a constitutionally protected assembly is more than questionable", she said. She also called for alternative locations to be examined: "In light of our understanding of Germany's responsibility towards Israel, we cannot allow the Moorweide, which was also a collection point for the deportation of Jews during World War II, to be used as a gathering place for anti-Israeli and anti-Semitic protests".

