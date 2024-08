- El líder de la CDU de Turingia llama a Höcke un divisor y a los Verdes un problema

El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ve oportunidades para su partido en la lucha contra la AfD y, al mismo tiempo, critica a los Verdes. "Los Verdes son un problema real para nuestro país", dijo Voigt en el Early Start de RTL/ntv. La política de los Verdes en Berlín o Erfurt no es de su agrado. Decirle a la gente cómo deben comer o calentar es agotador para los ciudadanos. "Por eso, los Verdes en el gobierno están simplemente fuera de lugar".

En cuanto a la AfD, Voigt dijo que su presidente estatal, Björn Höcke, es una amenaza para la ubicación económica de Turingia. Queda claro que no habrá coalición con la AfD para la CDU.

Las ideas políticas sociales de Höcke también no coinciden con "nuestra visión del mundo", dijo. "Es un divisor para nuestro país y por lo tanto no debería tener ninguna responsabilidad". Cuando se le preguntó si aún ve oportunidades de que la CDU pueda alcanzar a la AfD, Voigt dijo: "Creo que es posible".

Voigt está abierto a sentarse con la candidata principal del BSW, Katja Wolf

La AfD ha liderado las encuestas en Turingia durante meses con valores alrededor del 30%. La CDU está estancada en valores entre el 21 y el 23% en segundo lugar. Sin embargo, Voigt siente la presión del nuevo partido BSW de Wagenknecht y su candidata principal en Turingia, Katja Wolf. Dado que ninguna otra partido quiere formar una coalición con la AfD, ambos esperan el puesto de Ministro Presidente.

En el Early Start de RTL-ntv, el político de la CDU dijo que está "abierto a sentarse con la Sra. Wolf para discutir los problemas y soluciones de Turingia". Para él, la clave es abordar los problemas de Turingia.

"Eso significa políticamente que no puedo aceptar a ningún partido que interfiera desde fuera en nuestros asuntos", dijo Voigt, refiriéndose a las declaraciones del fundador del partido BSW, Sahra Wagenknecht. La antigua miembro del partido de la Izquierda recently había hecho de las posiciones sobre el tema de la guerra y la paz una condición para las coaliciones incluso a nivel estatal.

