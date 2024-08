- El líder de la AfD responde tras el escrutinio

Después de enfrentar críticas y debates acalorados, las figuras prominentes de la AfD lograron asegurar sus posiciones durante la conferencia del partido en Magdeburgo. Martin Reichardt fue reelegido como presidente estatal en Sajonia-Anhalt con una alta tasa de aprobación. Los diputados Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider y el Secretario General Jan Wenzel Schmidt también mantuvieron sus posiciones, derrotando a otros candidatos en el proceso.

Reichardt obtuvo alrededor del 84,8 por ciento de aprobación, una disminución notable en comparación con el 93,4 por ciento de hace dos años. El hombre de 55 años, que es miembro de la junta federal y ha liderado la Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt desde 2018, destacó el crecimiento del partido, señalando que han ganado más de 1.000 miembros en los últimos dos años, lo que eleva el total a 2.400 miembros. "Tenemos poder", declaró, regodeándose en el hecho de que ahora son la fuerza dominante en muchos consejos distritales después de las elecciones locales. Reichardt expresó su ambición de convertirse en el presidente del estado después de las próximas elecciones en 2026.

Secretario General y Gobierno Solitario

Jan Wenzel Schmidt, quien fue reelegido como Secretario General después de una reñida competencia con el parlamentario estatal Daniel Roi, expresó escepticismo sobre una posible cooperación con la CDU. "Déjenme decirles: El primer gobierno de la AfD será un gobierno solitario, con más del 42 por ciento. No necesitamos a la CDU", enfatizó.

Las decisiones de la junta estatal fueron criticadas, especialmente por las asociaciones distritales de Anhalt-Bitterfeld y Mansfeld-Sur Harz. La crítica se debió a las preocupaciones sobre la influencia de la junta estatal en la composición de la lista para las elecciones federales de 2025, con candidatos preferidos siendo promocionados.

Éxito de Ziegler

El miembro del Bundestag Kay-Uwe Ziegler, quien inicialmente solo fue sugerido para el noveno lugar en la lista, criticó la decisión de la junta estatal y obtuvo el apoyo del público. A pesar de un candidato rival, tuvo éxito en convertirse en un deputy en la junta estatal.

Apoyo de Elsaesser a Putin

El editor de "Compact" Jürgen Elsässer recibió una entusiasta ovación durante su discurso de saludo, donde criticó al gobierno federal y expresó su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. "Y por supuesto, no permitiré que nadie me suprima al decir: Soy un partidario de Putin", declaró. Etiquetó a la ministra del Interior federal Nancy Faeser (SPD) como fascista, al ministro de Defensa federal Boris Pistorius (SPD) como criminal de guerra y insultó a la líder del Partido Verde Ricarda Lang.

El Tribunal Administrativo Federal suspendió temporalmente la prohibición de la revista de extrema derecha "Compact" impuesta por Faeser debido a dudas sobre la proporcionalidad de la prohibición. La decisión final está pendiente en el proceso principal. Faeser había prohibido la revista el 16 de julio debido a su papel como "central mouthpiece de la escena de extrema derecha".

Elsaesser expresó confianza después de su victoria legal en Magdeburgo, stating, "La victoria es posible". Suggested that an AfD government in Saxony-Anhalt could soon become a reality. Elsaesser maintained that his magazine's relationship with the AfD state association has been friendly and brotherly for years. He brought 200 copies of his magazine to the party conference and sold them there.

Siegmund como futuro presidente del estado

Ulrich Siegmund, el líder del grupo parlamentario en el parlamento estatal, obtuvo uno de los mejores resultados electorales con el 94,7 por ciento. Durante su discurso, criticó al presidente del estado Reiner Haseloff (CDU) como "Joe Biden de Sajonia-Anhalt". Varios miembros se refirieron a Siegmund como "el futuro presidente del estado de Sajonia-Anhalt".

Más de 100 personas protestaron contra el populismo de extrema derecha de la AfD durante la conferencia del partido en Magdeburgo, sosteniendo pancartas como "No a la cooperación con los extremistas". Alrededor de 500 miembros asistieron a la conferencia, con retrasos menores debido a las protestas.

En Sajonia-Anhalt, la AfD es la segunda fuerza más fuerte en el parlamento estatal después de la CDU. Con 23 de los 97 escaños, forman la mayor fracción de la oposición en el parlamento. La protección constitucional ha clasificado a la AfD en Sajonia-Anhalt como claramente de extrema derecha desde noviembre. Se han documentado numerous statements racistas, islamófobos y antisemitas de funcionarios y miembros del parlamento.

