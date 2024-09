El líder de Hesse Rhein aboga por una reforma del sistema de asilo

Antes de las discusiones sobre la política migratoria entre la coalición semáforo, la Unión y los estados federales, el Ministro Presidente de Hesse, Boris Rhein, propuso un cambio en la política migratoria. En una entrevista con el grupo de medios Funke, Rhein, político de la CDU, argumentó que debido a los problemas de terrorismo en Alemania relacionados con la migración, la coalición debería gobernar en consecuencia. Propuso un cambio en la política migratoria, sugiriendo que el gobierno federal debería mantener los controles fronterizos y rechazar injustamente a las personas en la frontera.

Además, Rhein abogó por la implementación consistente de las reglas de Dublín a nivel europeo. Según estas reglas, los procedimientos de asilo deberían tener lugar principalmente en el país de la UE donde los refugiados ingresaron por primera vez. También instó a que más países sean clasificados como seguros y a que se carrying out deportations to countries such as Afghanistan and Syria. Lastly, the Minister President advocated for stripping criminals and threats of their citizenship.

Agresión en Solingen

Rhein habló en medio del ataque con cuchillo en el festival de la ciudad de Solingen, que dejó a tres personas muertas y a otras ocho heridas, algunas de gravedad, hace más de una semana. La Oficina Federal de Investigación sospecha de un móvil islámico detrás del crimen, con el presunto perpetrador, un sirio de 26 años, habiendo sido propuesto anteriormente para la deportación a Bulgaria, donde ingresó por primera vez a la UE.

El incidente desencadenó un debate sobre las deportaciones y las prohibiciones de cuchillos. En respuesta, el gobierno federal propuso un paquete de seguridad. Este paquete incluye el fortalecimiento de la ley de armas, medidas adicionales contra el islamismo violento y enmiendas sustanciales a las leyes de residencia y asilo. El martes, el gobierno federal se reunirá con los estados y la Unión para discutir los pasos siguientes y la viabilidad de estas medidas.

