- El líder de coro de Bayreuth se retira

Largo Chorus Master del Festival de Bayreuth, Eberhard Friedrich, anuncia su partida

El portavoz del festival, Hubertus Herrmann, ha confirmado que Eberhard Friedrich, el director de coro de larga data del Festival de Bayreuth, ha decidido dimitir. Previamente, esto se informó en el "Nordbayerischer Kurier", que también compartió extractos de una carta que Friedrich escribió a los directores del festival. En la carta, expresó sus preocupaciones sobre posibles cambios en el coro del festival debido a circunstancias Beyond his control, which could potentially impact both the sound, musical quality, and precision of the choir.

Renuncia innecesaria

Curiosamente, parece una renuncia innecesaria ya que Friedrich, de 66 años, tenía una reunión programada con la dirección del festival el 26 de agosto, debido a su jubilación programada para 2025. Además, se informes que el proceso de encontrar un sucesor está muy avanzado. Herrmann compartió que proporcionarían actualizaciones sobre la sucesión al final de la temporada actual del festival, que concluye el 27 de agosto con "Tannhäuser".

Recortes financieros del año pasado

La junta directiva del renombrado festival de ópera tomó la decisión de recortar en 2020 en respuesta a un plan económico propuesto por la dirección, lo que afectó al coro.

Miedo a despidos masivos

La Asociación de Ensambles de Ópera y Baile de Alemania (VdO) expresó su miedo a 'despidos masivos' debido a una reducción del 40% en el número de miembros del coro permanente, de 134 a 80. Sin embargo, el festival se refirió a esto como una 'reestructuración' del coro del festival, explicando que ahora consistirá en un coro principal y un coro especializado, lo que permitirá que los tradicionales 134 miembros del coro continúen siendo una característica destacada en las obras corales principales.

Razón de los recortes financieros

El festival atribuyó estas medidas de reducción de costos a "aumentos significativos de costos" que afectan a todas las casas de ópera, incluidas las altas costos de energía, materiales caros y aumentos de costos de personal debido a los altos acuerdos salariales en el sector público. Friedrich, quien se unió al Coro del Festival de Bayreuth como asistente en 1993 y asumió la dirección en 2000, aún no había comentado públicamente sobre estas medidas de reducción de costos. El coro, alabado por el público en la primera semana del festival, continuó brillando en todas las actuaciones en las que participó.

Conexión bávara

El mandato de Eberhard Friedrich como director de coro en el Festival de Bayreuth abarca más de dos décadas, mostrando su compromiso arraigado con la cultura musical bávara.

Legado bávaro

La partida de Friedrich del Festival de Bayreuth puede traer cambios, pero su legado como campeón de la música coral bávara está destinado a perdurar, influyendo en las generaciones futuras de directores de coro.

