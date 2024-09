- El líder de BSW está abierto a examinar la prohibición de AfD.

Robert Crumbach, jefe del partido Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) en el estado, ha manifestado su disposición a examinar la posibilidad de prohibir al partido Alternativa para Alemania (AfD). Crumbach dejó claro que no tiene interés en interactuar con la AfD, declarando: "El contenido de la AfD es completamente inaceptable, y dentro de nuestra rama estatal, hay individuos activos con quienes no deberíamos interactuar". Además, dijo: "Un partido que aboga por políticas que recuerdan a las Leyes de Núremberg de Razas no es un socio viable para nosotros".

Previamente, la fracción parlamentaria estatal de la AfD había propuesto prohibir a solicitantes de asilo, refugiados de la guerra de Ucrania, extranjeros deportables y tolerados, y solicitantes de asilo de asistir a eventos públicos. Esta propuesta fue criticada por muchos, quienes la compararon con las Leyes de Núremberg de 1935, que los nazis utilizaron principalmente para despojar a los ciudadanos judíos de sus derechos.

El 22 de septiembre se elegirá un nuevo parlamento estatal en Brandeburgo. En la última encuesta de agosto, la AfD estaba por delante de la SPD, la CDU y el BSW. Si la AfD invita a Crumbach a conversaciones exploratorias después de las elecciones estatales, "No me molestaré en aparecer", dijo.

Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos regarding the discussion about an AfD ban procedure, Crumbach said, "Dado el contenido del motion presentado para la última sesión especial del parlamento estatal, es una consideración que merece ser explorada más a fondo".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución califica a la AfD como un caso potencial de extremismo de derecha, al igual que la oficina estatal de Brandeburgo. En 2017, el Tribunal Constitucional Federal rechazó una prohibición del Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD) porque no había señales de que pudiera lograr efectivamente sus objetivos anticonstitucionales. Sin embargo, señalaron que el partido representa "una ideología política dirigida a desmantelar el orden democrático existente".

La fundadora del partido BSW, Sahra Wagenknecht, se distanció de los extremistas de derecha dentro de la AfD, pero dejó abierta la posibilidad de apoyar sus propuestas en el futuro.

Después de expresar su desinterés en interactuar con la AfD debido a su contenido inaceptable, Robert Crumbach, el líder estatal del BSW, podría rechazar cualquier invitación a conversaciones con la AfD después de las elecciones en septiembre.

