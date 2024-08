El libro de Cathy Hummels es detenido por la editorial.

Cathy Hummels y su hermano estaban trabajando en un libro sobre la depresión, y un editor ya había revelado la portada del libro. Desafortunadamente, el proyecto ahora está en pausa debido a algunos disturbios que rodean las credenciales doctorales del hermano de Hummels. El abogado de Hummels, Stefan Ventroni, declaró que la publicación y su hermano, Sebastian Fischer, han decidido no seguir adelante con el proyecto conjuntamente. Por otro lado, el Südwest-Verlag, a través de su abogado Ralph Graef, mencionó que fueron ellos quienes terminaron el contrato debido a la falta de base para la publicación dada la situación actual.

La famosa influencer Hummels, quien había compartido sus luchas contra la depresión hace unos años, había planeado publicar un libro titulado "Fuera de las sombras - Tu salida de la depresión" con su hermano, un médico. Sin embargo, la portada lanzada mostraba el nombre de Fischer con un título doctoral, aunque en realidad no lo tenía.

Después de los informes del periódico "Bild", el editor inicialmente retiró la portada que mostraba la publicación planeada del libro. El Südwest-Verlag declaró a principios de julio que no tenían indicaciones hasta hace poco que podrían haber levantado dudas sobre la tesis incompleta de Fischer. "Después de realizar una investigación en los medios y una consulta a Fischer, se confirmó que actualmente no tiene un título doctoral", dijo el editor. La portada fue posteriormente eliminada de sus sistemas.

Hummels también se refirió a su hermano como "Doctor" en Instagram. Sin embargo, aclaró a través de un comunicado de prensa enviado por su abogado a principios de julio que no fue una intención de tergiversar los hechos. "Me referí a mi hermano como 'Doctor' en Instagram en 2018, ya que estaba bajo la creencia generalizada de que todos los médicos llevan ese título", dijo. Agregando, "No quise engañar a nadie, simplemente reconocí su profesión". Hummels también mencionó, "Para varias personas, incluidas yo, 'doctor' y 'médico' se han utilizado indistintamente como nada más que un título laboral".

A pesar de los contratiempos, Cathy Hummels y su hermano aún esperan lanzar una versión revisada de "Fuera de las sombras - Tu salida de la depresión". Mientras tanto, Cathy continúa promoviendo la concienciación sobre la salud mental a través de sus plataformas de redes sociales.

Lea también: