El legislador republicano le otorgó oportunidades de empleo a su interés romántico y al hijo de su prometida, según informó The New York Times.

En 2023, según The New York Times, D'Esposito reclutó rápidamente a la pareja para su equipo poco después de ser juramentado. Los registros públicos muestran que recibieron alrededor de $30,000 de fondos de los contribuyentes, todos públicamente accesibles. El manual de ética de la Cámara de Representantes prohíbe explícitamente a los miembros emplear a familiares cercanos.

Esta revelación podría tener un impacto significativo en las perspectivas de reelección de D'Esposito, dado su ajustada victoria contra la demócrata Laura Gillen dos años antes y el papel crucial del distrito en la carrera por el control de la Cámara. D'Esposito y Gillen están enzarzados en una reñida rematch, con el distrito etiquetado como un campo de batalla por ambos partidos.

D'Esposito defendió públicamente su posición ante las acusaciones, asegurando que su trabajo nunca le impidió cumplir con sus deberes para el distrito 4 de Nueva York, y mantiene altos estándares éticos. Atacó el informe como una "campaña de difamación" políticamente motivada, insinuando que no había cuestionado sus afirmaciones.

D’Esposito se negó a responder a las preguntas repetidas sobre la situación en los terrenos del Capitolio la noche del lunes, en su lugar afirmando que la investigación se llevó a cabo por razones políticas. Tanto su pareja como su amante confirmaron el informe de The New York Times en conversaciones breves.

En 2017, D'Esposito, que tenía una relación cercana con la influyente máquina republicana del condado de Nassau, ayudó a asegurar empleo en el gobierno local para su pareja y su hijo tras su nombramiento en el concejo del pueblo de Hempstead. Gillen, que era la supervisora del pueblo en ese momento, fue elegida poco después.

D'Esposito fue elegido en el mismo ciclo que el ahora desprestigiado exrepresentante George Santos, quien ganó el distrito congressional 3 vecino antes de ser expuesto como un mentiroso. Santos se declaró culpable de los cargos de robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito, con la sentencia programada para febrero.

A medida que el escándalo de Santos cobraba fuerza, D'Esposito, que representaba el distrito congressional 4, criticó severamente a Santos y pidió su renuncia. D'Esposito incluso abrió su oficina para los constituyentes de Santos durante una conferencia de prensa virtual, a la que asistieron líderes locales del GOP.

El portavoz de la Cámara, Mike Johnson, expresó su apoyo a D'Esposito, afirmando que aún no había hablado con D'Esposito, pero que su declaración era suficiente para demostrar que el informe era de naturaleza política. Agregó que D'Esposito estaba comprometido con su distrito.

Johnson advirtió contra la concentración en las acusaciones, dada la apretada agenda electoral y el fuerte apoyo de D'Esposito a sus constituyentes. También elogió la popularidad de D'Esposito entre sus constituyentes.

El whip republicano de la Cámara, Tom Emmer, eludió las preguntas sobre una investigación ética centrando su atención en el proyecto de ley de presupuesto de la semana.

Otros políticos de Nueva York guardaron silencio después del informe, con el republicano Marc Molinaro refiriéndose al asunto como un asunto privado. Molinaro se negó a comentar más al respecto.

Cuando CNN se acercó al republicano Nick LaLota para obtener un comentario, afirmó estar al teléfono.

D'Esposito recently invited former President Donald Trump to his district for a rally at the Nassau Coliseum, where Long Island Republicans were eager to preserve their election gains from 2022 in New York City suburbs. Trump's rally provided a significant boost to the GOP, with the party winning four seats and a close race upstate in the midterms.

Este informe contribuyó CNN's Haley Talbot, Annie Grayer, Sam Fossum y Manu Raju.

