El legendario artista y actor Kris Kristofferson, conocido por su música y presencia en la pantalla, fallece a la edad de 88 años.

Kristofferson falleció en su residencia de Maui, Hawaii, el sábado, según confirmó su representante, Ebie McFarland, en un correo electrónico. Tenía 88 años.

McFarland reveló que Kristofferson partió tranquilamente, rodeado de sus familiares. No se mencionó ninguna causa específica de su muerte.

A partir de finales de la década de 1960, el natives de Brownsville, Texas, escribió clásicos atemporales como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" y "Me and Bobby McGee". Aunque Kristofferson fue un artista solista, muchas de sus composiciones alcanzaron popularidad cuando fueron interpretadas por otros artistas, como Ray Price cantando "For the Good Times" o Janis Joplin interpretando "Me and Bobby McGee".

También actuó junto a Ellen Burstyn en la película de Martin Scorsese de 1974 "Alice Doesn’t Live Here Anymore", protagonizó junto a Barbra Streisand en "A Star Is Born" de 1976 y apareció en "Blade" de Marvel junto a Wesley Snipes en 1998.

Kristofferson, quien podía recitar de memoria a William Blake, combinó temas de folk music sobre soledad y romance tierno con música country popular. Su largo cabello, pantalones acampanados y canciones inspiradas en Bob Dylan lo distinguieron como un compositor de country progresista, uniéndose a contemporáneos notables como Willie Nelson, John Prine y Tom T. Hall.

Nelson declaró en una ceremonia de premios BMI en noviembre de 2009: "No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson". "Todo lo que escribe es un estándar, y todos nosotros solo tenemos que vivir con eso".

Como intérprete, destacó en películas, incluyendo aquellas protagonizadas por Barbara Streisand y Ellen Burstyn. También disfrutó de westerns y dramas de cowboy.

Durante sus años universitarios, fue boxeador de los Golden Gloves y jugador de fútbol, y obtuvo una maestría en inglés en Merton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. A pesar de haber sido ofrecido un puesto de profesor en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, optó por dedicarse a la composición de canciones en Nashville en su lugar. En 1966, obtuvo un trabajo a tiempo parcial como conserje en el estudio de Columbia Records en Music Row, trabajando junto a Dylan durante la grabación del álbum doble "Blonde on Blonde".

Las leyendas a menudo superaron la realidad en cuanto a Kristofferson. Cash a menudo compartía una historia exagerada de cómo Kristofferson, un piloto de la Army, entregó un helicóptero en el césped de Cash, compartiendo una cerveza y una cinta demo de "Sunday Mornin' Comin' Down". Sin embargo, a lo largo de los años, Kristofferson contradijo la versión de Cash, stating que el encuentro nunca tuvo lugar y la cinta demo nunca fue compartida ni siquiera grabada.

En una entrevista de la Associated Press en 2006, Kristofferson enfatizó su deuda con Cash. "Conocerlo de vueltastage en el Grand Ole Opry mientras todavía estaba en el Army fue el momento en que decidí que regresaría", dijo Kristofferson. "Fue electrizante. Él como que me tomó bajo su ala antes de cortar ninguna de mis canciones. Él cortó mi primer disco, que fue nombrado disco del año. Me puso en el escenario por primera vez".

"Me and Bobby McGee", una de sus canciones más grabadas, fue inspirada por los consejos del fundador de Monument Records, Fred Foster. Foster tenía un título para una canción llamada "Me and Bobby McKee", inspirada en una mujer de su edificio. En una entrevista con la revista Performing Songwriter, Kristofferson admitió que se inspiró para escribir las letras para dos personas en un viaje juntos después de ver la película de Federico Fellini, "La Strada".

Joplin, quien mantenía una amistad cercana con Kristofferson, cambió las letras para presentar a un personaje masculino, creando su versión icónica solo unos días antes de su muerte en 1970 debido a una sobredosis. La grabación de Joplin terminó alcanzando el número 1 en las listas después de su muerte.

En el momento de su muerte, Kristofferson había grabado canciones exitosas como "Why Me", "Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do)", "Watch Closely Now", "Desperados Waiting for a Train", "A Song I’d Like to Sing" y "Jesus Was a Capricorn".

En 1973, se casó con la también compositora Rita Coolidge, marcando el inicio de su exitosa carrera como dúo, que resultó en dos premios Grammy. Se divorciaron en 1980.

Puso fin a su carrera de conciertos y grabaciones en 2021, haciendo apariciones especiales en el escenario de manera ocasional.

A pesar de su exitosa carrera cinematográfica, la pasión de Kristofferson por la música nunca decayó. A menudo incorporaba elementos de entretenimiento en sus películas, como cantar en "Alice Doesn’t Live Here Anymore" de Martin Scorsese.

La carrera musical y actoral de Kristofferson abarcó décadas, brindando entretenimiento sin fin a los fanáticos de todo el mundo.

