El legendario actor John Amos, conocido por sus papeles en 'Good Times' y 'Roots', falleció a la edad de 84 años.

Foster habló con CNN por teléfono el 21 de agosto, revelando que Amos había fallecido en Los Ángeles por causas naturales. Además, el hijo del actor, Kelly Christopher Amos, compartió una declaración emocional por correo electrónico que decía:

"Con gran tristeza, informo el fallecimiento de mi padre. Su corazón era increíblemente amable y lleno de oro... Era querido en todo el mundo. Muchos fanáticos lo consideraban su padre televisivo. Vivió una vida plena. Su influencia continuará a través de sus brillantes logros en televisión y cine como actor."

Nacido y criado en East Orange, Nueva Jersey, Amos descubrió su pasión por los deportes, especialmente el fútbol, después de enamorarse del juego en la Universidad Estatal de Colorado.

Amos se graduó con una licenciatura en trabajo social, pero hizo avances en el fútbol profesional con pruebas en los Kansas City Chiefs, Denver Broncos y en la Liga de Fútbol Canadiense de British Columbia Lions.

En un video compartido por los Chiefs, Amos describió humorísticamente cómo era "un poco mejor que un jugador de fútbol promedio en la escuela secundaria".

"Mi ambición única era jugar fútbol profesional", dijo Amos en el clip. "Parecía la forma ideal de escapar de la situación económica en la que parecíamos estar atrapados".

A pesar de que el entrenador de los Kansas City Chiefs, Hank Stram, lo cortó y le dijo "No eres un jugador de fútbol, eres un joven que está jugando fútbol", Amos pasó a la trabajo social y la redacción publicitaria en la Ciudad de Nueva York.

Eventualmente, Amos se dedicó a la actuación, obteniendo el papel de Gordon "Gordy" Howard en "The Mary Tyler Moore Show", lo que le allanó el camino hacia Hollywood.

Después de papeles menores en exitosas series de televisión de la década de 1970 como "Love American Style", "Sanford and Son" y "The New Dick Van Dyke Show", Amos llamó la atención como James Evans Sr., el padre severo en "Good Times".

En una entrevista en 2020, Amos habló sobre dejar la popular serie después de dos años debido a desacuerdos con los escritores blancos sobre cómo se representaba la familia negra en el centro de la serie.

"Sentía que tenía una comprensión más profunda de lo que debería ser una familia negra y cómo debería actuar un padre negro que nuestros escritores blancos, que carecían de representación negra", dijo Amos. "Su percepción de lo que debería ser una familia negra y cómo debería ser un padre negro era radicalmente diferente de la mía".

Después del éxito de "Good Times", Amos interpretó a Toby, la versión adulta del esclavo Kunte Kinte, en la miniserie nominada al Emmy "Raíces" en 1977.

"Reconocí que este papel tendría un impacto profundo en mí como actor y a nivel humano", lamentó Amos a la revista Time en 2021. “Marcó la resolución de todas las malentendidos y roles estereotipados que había enfrentado y soportado”.

El papel de "Raíces" acercó a Amos a la actriz Leslie Uggams, con quien había colaborado anteriormente en su programa de variedades de CBS a finales de la década de 1960.

Amos protagonizó various roles icónicos a lo largo de los años, incluyendo al dueño del restaurante de comida rápida Cleo McDowell en la exitosa comedia de 1988 "Coming to America" y su secuela de 2021.

Recientemente, Amos estuvo envuelto en problemas familiares personales después de que surgieran acusaciones de abuso a personas mayores y preocupaciones sobre su salud de miembros de su familia.

"Quiero que todos mis adorados fanáticos sepan que estoy en buena salud", declaró Amos en ese momento. "Nunca necesité atención en la UCI y nunca enfrenté una situación de vida o muerte".

El artículo ha sido actualizado con más información.

La carrera actoral de Amos abarcó décadas y le brindó una gran fama, con muchos fanáticos que lo consideraban su padre televisivo, brindándoles horas de entretenimiento. Después de su papel en "Coming to America" y su secuela, Amos continuó buscando nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento, con la esperanza de seguir cautivando a la audiencia con su excepcional talento.

