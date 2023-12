El legado perdurable de "El color púrpura

Por ello, el día de Navidad alquilará un cine en Dothan (Alabama) para que 165 de sus familiares vean juntos la película. Se ha pedido a todos que vistan de morado.

"Es una gran oportunidad para presentar este clásico de la cultura a una nueva generación y, al mismo tiempo, volver a presentarlo de una forma diferente a quienes ya lo han visto", afirma Brock.

Mientras los espectadores de todo el país acuden en masa a las salas de cine este fin de semana festivo, muchos estadounidenses de raza negra esperan reencontrarse con una historia que se ha convertido en una piedra de toque cultural en la comunidad negra.

En las cuatro décadas transcurridas desde que Alice Walker publicara "El color púrpura", la novela ha sido adaptada al cine, a un espectáculo de Broadway y, ahora, a un musical. Sin embargo, los fans y los académicos afirman a CNN que los temas de la historia, como la hermandad, el empoderamiento de la mujer y la superación de los abusos y las dificultades, siguen resonando a lo largo de las décadas.

Brock, presidenta emérita de la NAACP, afirma que quiere que sus seres queridos -tanto jóvenes como mayores- se interesen por los temas de la película y hablen de ellos. También cree que la historia sigue atrayendo a nuevos públicos porque habla de la fuerza de las mujeres negras.

"Las mujeres negras han sido realmente las que se han levantado en nombre de nuestras comunidades, las que nos han mantenido unidos, las que han rezado por nosotros y las que han sido el puente que ha permitido a las familias negras seguir sobreviviendo", dijo Brock.

"Celebramos a nuestros hombres. Deberíamos apoyarlos siempre, pero son las mujeres negras las que han estado en lo más bajo del tótem y aun así nos levantamos".

La riqueza de la mujer negra

Alice Walker publicó "El color púrpura" en 1982. La novela cuenta la historia de Celie, una joven negra que crece en la Georgia rural de principios del siglo XX, a través de sus conmovedoras cartas a Dios. Celie y muchas de las mujeres de la novela sufren décadas de abusos por parte de los hombres que las rodean, pero al final encuentran fuerza y fortaleza en los lazos de hermandad, amistad y familia.

"El color púrpura" ha sido alabada y criticada a partes iguales por su cruda descripción del maltrato doméstico, la violencia sexual y las relaciones entre negros queer.

Salamishah Tillet, autora del libro "En busca del color púrpura: The Story of an American Masterpiece" (En busca del color púrpura: la historia de una obra maestra estadounidense), explicó a la CNN que la novela presenta a las mujeres negras como seres complejos y llenos de matices, y celebra las relaciones profundas e intensas.

"Muchas mujeres negras pueden encontrar algunas partes de sí mismas por las que animarse, con las que identificarse, de las que enamorarse, por las que tener esperanza. Vemos partes de nosotras mismas o vemos a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras hijas en estos personajes", afirma.

"Como (Walker) fue capaz de ver la riqueza de la feminidad negra en las vidas de estos personajes, podemos ver también nuestra amplitud, nuestro potencial, nuestro dolor, nuestra esperanza".

En 1983, Walker se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Premio Pulitzer de ficción por esta novela. "El color púrpura" también ganó ese año el National Book Award en la misma categoría.

El director Steven Spielberg adaptó la novela en una película homónima en 1985, protagonizada por Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey y Danny Glover. La película recibió 11 nominaciones a los Oscar, pero no se llevó ningún premio.

La película también fue muy criticada en su momento por algunos negros estadounidenses por perpetuar estereotipos nocivos, como que los hombres negros son violentos con las mujeres.

También hubo críticas poco veladas contra la comunidad LGBTQ por el retrato de la relación entre Shug Avery y Celie, que algunos consideraron que "socavaba la unidad de la familia negra", añadió Tillet.

Alice Randall, autora y escritora residente de Estudios Afroamericanos y de la Diáspora en la Universidad de Vanderbilt, dijo a CNN que, a pesar de las críticas a la película y la novela, el mensaje de la historia es el de la resiliencia como forma de resistencia.

"Celie soporta tantas cosas duras desde tantas direcciones. A veces nuestros enemigos están en nuestra propia casa", dijo Randall. "Y aun así, tenemos que levantarnos. Y aun así, merecemos alegría... y aun así, en nuestro mejor momento, conectamos con el amor y la belleza. No fingiendo que está donde no está, sino encontrándola donde está".

La historia, dijo, trata en última instancia de encontrarse a uno mismo y de equilibrar la comunidad con los demás.

"Esa doble dirección es fundamental en el corazón de la vida de tantas mujeres negras. Ese equilibrio, servir a la comunidad, comprometerse con la comunidad, pero manteniendo la identidad individual - pero no al precio de una conexión rota", dijo.

Una fuente de curación

Para algunos, la novela de Walker describe de forma vívida la experiencia de mujeres y niñas que han sobrevivido a abusos sexuales y físicos.

Tillet dijo que leyó la novela por primera vez cuando tenía 15 años y que más tarde recurrió al libro como fuente de curación tras sufrir una agresión sexual en la universidad.

"Tenemos un personaje que atraviesa todo el proceso de sufrir un trauma, encontrar su voz, redefinir su sexualidad y formar parte de esta comunidad. Y en ese proceso, también ayuda a otras personas a curarse", explica.

La historia de Celie inspiró a Tillet para escribir públicamente sobre la agresión en el periódico de su universidad. Más tarde, en 2003, creó con su hermana una organización sin ánimo de lucro llamada A Long Walk Home (Un largo camino a casa ), que se esfuerza por utilizar el arte para facilitar la curación y concienciar sobre la violencia contra niñas y mujeres.

"La historia de pasar de víctima a superviviente inspiró realmente el trabajo que hacemos como organización", afirma.

Oprah Winfrey pasó de coprotagonizar la película original a producir el remake musical de El color púrpura en 2023. La película es una producción de Warner Bros. Pictures, que, al igual que CNN, forma parte de Warner Bros. Discovery.

Winfrey habló del impacto duradero que el rodaje de "El color púrpura" ha tenido en su vida en un reciente debate con el director de la película, Blitz Bazawule, antes de su estreno.

"Se convirtió en la base de mi forma de actuar en la vida: haz todo lo que puedas y entrégalo a Dios", dijo Winfrey. "El color púrpura' se convirtió para mí en la base de esa lección de vida y de esa curación".

Winfrey también agradeció a los afroamericanos y a los líderes comunitarios su apoyo a la película, protagonizada por Halle Bailey, Fantasia Barrino y Taraji P. Henson, entre otros.

Se emocionó al hablar del apoyo que la película ha recibido hasta ahora.

"Reunirnos como comunidad de esta manera y ver el apoyo y ver todos estos cines que ya se han llenado... nos hemos presentado con fuerza y con tanta gracia y poder", dijo. "Todos juntos es algo maravilloso".

Brock dijo que está deseando reunir a cuatro generaciones de su familia -la más joven de nueve años y la mayor de 95- para la proyección de la película.

Los miembros de su familia viajan desde todo el país para pasar juntos las fiestas y ver la película. Y anima a los demás a ver la película el día del estreno.

"Quiero que todos los miembros de mi familia vean la película y saquen de ella lo que más les interese", afirma. "Lo que puedan sacar de ella, lo que puedan recoger como palabras de sabiduría, joyas que puedan utilizar".

Fuente: edition.cnn.com