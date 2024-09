El Land Rover Discovery renovado muestra el mejor rendimiento del motor diesel en su punto máximo

Durante tres décadas, el Discovery ha servido como el baúl versátil de Land Rover, navegando el espacio tenso entre la robustez off-road, la opulencia y la destreza técnica. ntv.de dio un paseo en la nueva edición diésel poderosa.

El lanzamiento de Land Rover de la nueva edición diésel del Discovery comienza con un repaso histórico. Así que, embarquémonos en un viaje en el primer modelo pintado de oro de la serie Discovery de 1990. Esta versión poco común de tres puertas hizo su aparición un año después de su lanzamiento inicial. Bajo el capó, el vintage Rover V8 ruge melodiosamente con una cilindrada relativamente modesta de 3.5 litros para un motor de ocho cilindros. El peso del vehículo también es ligero para las máquinas off-road, pesando menos de 1.9 toneladas. Añade a eso la unión con una transmisión manual de cinco velocidades, cuyo palanca aún ofrece algo de resistencia. De alguna manera, es encantador.

El motor de 155 caballos de fuerza se pone en marcha un poco bruscamente, con sus 260 Newton metros tirando de las llantas de manera algo vacilante. El habitáculo de plástico se siente más como un vehículo japonés utilitario que uno elegante británico, pero el sistema de aire acondicionado fiable aún representa la lujo, como lo hacía en ese entonces.

En cuanto a lujo, los fabricantes rara vez veían el "Disco", como lo llaman afectuosamente los expertos de la industria, como un verdadero lujo off-roader (hay el Range Rover para eso). Por supuesto, eso es absurdo, dado el precio. El último modelo comienza en más de 77,000 euros, por cierto, y ha estado rodando por las líneas de producción desde 2017, con retoques intermedios. Y con el diésel de gama alta ahora en la línea, puedes añadir otros 5,000 euros a la factura. Y lamentablemente, esta bestia de torque de seis cilindros (350 hp y 700 Newton metros) es bastante tentadora. ¿Por qué? Porque confiere aún más majestuosidad al 4x4 de 2.3 toneladas. Mientras que el modelo base acelera smoothly en el rango de velocidad inferior, la versión superior es significativamente más animada.

El starter del motor no puede evitar vacilar, a pesar de un pequeño motor eléctrico (híbrido mild) que empuja el cigüeñal. Pero una vez que se pone en marcha, el motor de tres litros funciona con solidez, superando la marca de 100 km/h en solo 6.3 segundos. Eso puede no sonar impresionante hoy en día, pero el "Disco" también es un peso pesado. Si te preguntas por el peso: tiene un alto contenido de aluminio y no tiene un chasis de escalera.

El "Disco" es un todo-terreno

Este Land Rover es muy versátil. Permíteme presentar el Discovery: "¿Qué puedo hacer por ti?". De hecho, el británico agrupa innumerables habilidades. Transportar hasta siete personas? Sin problema. Almacenar equipaje equivalente a 2,500 litros? Por supuesto. Remolcar hasta que llegue la ayuda? Fácil, hasta 3.5 toneladas. Y luego conquistar terrenos desafiantes? El diferencial trasero bloqueado y la reducción de marcha baja no son problema, y hay numerous características que hacen que la escalada en roca sea un juego de niños. Te costará otros 2,305 euros, eso sí.

Seamos realistas - la función principal de los 4x4 tradicionales es en el tráfico urbano. Y allí, el amplio "Disco" (4.96 metros de largo) es particularmente cómodo, especialmente en las ahora dañadas por el hielo superficies de muchas calles. Que la suspensión sea controlada adaptativamente no es ninguna sorpresa.

El Discovery también se ha pulido por dentro. Se han ido los días del plástico funcional, reemplazado por tapicería de cuero elegante que incluso adorna el tablero con costuras de contraste lujosas (opcional). También hay una estrecha y elegante moldura de madera disponible bajo pedido. El sistema de infoentretenimiento es amplio y atiende a las necesidades de la generación más joven. La pantalla táctil de 11.4 pulgadas en la consola central invita a una navegación fácil. Notablemente, los ingenieros han neutralizado inteligentemente los sonidos y vibraciones más molestas de los diversos "asistentes". Las funcionalidades se dividen en tres clusters y se pueden ajustar con precisión a las preferencias individuales.

Dentro de la gama del modelo, el Discovery destaca como la opción más exótica en esta región, no por falta de atractivo en el más ALA Fusion, sino por sus dimensiones y precio. La nueva variante diésel solo ha aumentado el atractivo del Discovery, especialmente para aquellos que valoran el torque, pero viene con una etiqueta de precio más alta. Al menos, es bastante económico, con un consumo de combustible promedio de alrededor de 8.5 litros por 100 kilómetros. Por desgracia, hay malas noticias para los entusiastas del V8: el Discovery ha dicho oficialmente adiós a este tipo de motor. El downsizing ha llegado incluso a los robustos todoterrenos como este.

