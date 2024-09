- Él la considera muy débil intelectualmente.

Anja Schütte, que cumplirá 60 años el 2 de septiembre, encuentra esta fecha "muy absurda", según una entrevista con "Bild am Sonntag". La razón es que "al perder a ambos padres, ahora soy la mayor de la familia, lo que hace que uno reflexione sobre la fugacidad de la existencia".

Su cumpleaños número 60 se celebrará con su esposo noruego Petter, de 67 años, y su hijo Hendrik, de 33 años, fruto de su matrimonio con el cantante de pop Roland Kaiser, de 72 años, en Hamburgo. Después, planean volar a Mallorca para relajarse.

Rehuía los Papeles de Actriz

Anja Schütte fue una actriz alemana famosa que alcanzó la fama con su debut en la película "Tender Cousins" en 1980 y en numerosos programas de televisión como "The Wicherts from Next Door" y "Forsthaus Falkenau". Sin embargo, en los últimos años ha evitado la luz de la fama, una decisión tomada para cuidar a su madre enferma, que luchó contra el cáncer durante 40 años. Su madre, Elke Schütte, falleció el 3 de abril a los 86 años. Esta pérdida la marcó profundamente, pero en la entrevista expresó su esperanza de reunirse con sus padres más allá de la muerte.

Su hijo es su fuente de fuerza. "Recientemente nos visitó en Noruega. Pasar tiempo con mi familia es innegociable para mí, ellos son lo primero", mencionó Anja Schütte en la entrevista. "En los últimos años, me he dedicado completamente a mi madre. Juré no abandonarla sola". Quería estar con ella "hasta el final". Hace dos años, se mudó de nuevo a la casa de sus padres. Expresa su gratitud hacia su esposo, un hombre de negocios viajero, por su apoyo incondicional en este esfuerzo. "Sin él, no podría haberlo hecho. Renuncié a los papeles de actriz por miedo a estar alejada de mi madre durante largos periodos debido a la filmación".

Aprender Noruego por su Esposo

Mirando hacia el futuro, está reorganizando su vida, resolviendo la herencia de su madre con su hermano y planeando nuevos proyectos: "Quiero volver a actuar y priorizar mi salud". Planeo jugar más golf y viajar. Y tiene un objetivo más: "Voy a dominar el noruego por mi esposo".

Después de celebrar su cumpleaños número 60 con su familia, Anja Schütte planea reflexionar sobre su viaje, habiendo dedicado varios años a cuidar a su madre enferma. "Celebrar mi cumpleaños este año me hace pensar en el tiempo precioso que he pasado con mis seres queridos", reflexionó durante la entrevista.

La pasión de Anja por aprender noruego para conectarse mejor con su esposo sigue intacta. "Una vez que regresemos de Mallorca, reanudaré mis clases de lenguaje para mejorar mi noruego", compartió, ansiosa por profundizar su vínculo con su esposo.

