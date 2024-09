El Kremlin ruso considera peligrosas las declaraciones de Stoltenberg sobre las armas de largo alcance

Rusia Critica Declaraciones de Jefe de NATO como Peligrosas Rusia ha etiquetado los comentarios del Jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, como arriesgados. En una entrevista con "The Times", Stoltenberg sugirió que no sería una línea roja para Rusia si Ucrania pudiera atacar objetivos más adentro del territorio ruso utilizando armas occidentales con un alcance mayor. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó esto, etiquetándolo como un paso precipitado e irresponsable. El presidente ruso, Vladimir Putin, había advertido que si los países permitían el uso de misiles de mayor alcance por parte de Ucrania, serían directamente involucrados en el conflicto.

15:17 Especialistas Atómicos Descubren Minas y Equipo Militar en la Central Nuclear de Zaporiyia En la planta nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia en territorio ucraniano, se encuentran estacionadas tropas y equipo militar ruso. Además, se han plantado minas antipersona entre las barreras internas y externas. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informes que los expertos de la OIEA fueron impedidos de inspeccionar ciertas secciones de las salas de turbinas durante todo el período informado. La planta nuclear fue ocupada por tropas rusas al comienzo del conflicto, y los expertos internacionales han monitoreado la situación de seguridad con preocupación desde entonces. Hace solo cuatro semanas, una torre de enfriamiento se incendió.

14:41 Kremlin Advierte sobre el Escalamiento de Tensiones en el Oriente Medio después de las Explosiones de Pagers Después de la explosión masiva de cientos de dispositivos de llamada en Líbano, el Kremlin en Moscú ha emitido una advertencia sobre un posible aumento de tensiones en una "región inestable". El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el miércoles que cualquier cosa que haya sucedido inevitablemente llevaría a un aumento de tensiones. La región misma se encuentra en un "estado precario", y "cualquier incidente de este tipo tiene el potencial de servir como un detonante". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia considera este incidente como otro ejemplo de "guerra híbrida" contra Líbano.

14:24 Ucrania Aumenta el Presupuesto en Diez Mil Millones de Euros para Financiar a los Soldados Ucrania ha aprobado un presupuesto adicional de más de diez mil millones de euros en gastos, con la mayoría destinada al ejército. Los gastos militares aumentarán en más del 13% a alrededor de 81 mil millones de euros, un récord para Ucrania. Los cambios presupuestarios fueron necesarios para pagar a los soldados, entre otras cosas, sus asignaciones de septiembre.

13:36 Sharma: los Caza F-16 No Serán la Solución Mágica El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está solicitando 128 cazas F-16 para establecer la supremacía aérea sobre Ucrania. Sin embargo, solo alrededor de 60 han sido prometidos por las naciones occidentales, menos de la mitad. A pesar de ello, la corresponsal de ntv, Kavita Sharma, lo ve como un éxito que se ha iniciado la entrega y el entrenamiento de pilotos. No obstante, se han encontrado diversos desafíos con el armamento.

13:16 Inteligencia Ucraniana: Estamos Detrás del Ataque al Depósito de Municiones Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó al Periódico Independiente de Kiev que el ataque al gran depósito de municiones en el ruso Toropez la noche anterior fue llevado a cabo por ellos. El depósito alojaba misiles balísticos, incluyendo Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas de planeo, que fueron "prácticamente eliminadas" por el ataque, según la fuente. Después del impacto de los drones ucranianos, hubo "una explosión increíblemente poderosa". El SBU está colaborando con sus colegas militares para sistemáticamente disminuir la capacidad de misiles del enemigo, que se está utilizando para devastar las ciudades ucranianas. Se están formulando planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

12:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Pueden Participar por Primera Vez en Licitaciones de Ramstein Los fabricantes de drones ucranianos pueden participar en las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones dentro del formato de Ramstein por primera vez. Los partidarios de Ucrania occidental se reúnen en Ramstein cada pocas semanas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones constará de dos segmentos: uno para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y otro para drones interceptores. El ministerio ve la invitación a licitar como un gran estímulo para la producción ucraniana. Todos los pliegos presentados serán evaluados por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán pedidos para pruebas adicionales. Si tienen éxito, las naciones de Ramstein planean encargar a los ganadores de la competencia para la producción.

12:27 Aparece un Video del Ataque al Depósito de Municiones Rusas El Kremlin aún no ha confirmado oficialmente, pero el gobernador de la región de Tver informó en Telegram temprano esta mañana que un ataque con drones ucranianos había provocado un incendio. Es muy probable que se tratara de un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y se están compartiendo videos del incendio en línea.

11:39 Nueve heridos en Járkov, dos muertos en Saporishia La ciudad ucraniana de Járkov experimentó otro intenso ataque aéreo ruso el día anterior. Bombas guiadas explotaron en varios distritos, con un total de 9 heridos. Esto es lo último en una serie de recientes ataques contra civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer y dejó a 43 personas heridas, incluyendo a cuatro niños. También se llevaron a cabo ataques aéreos rusos contra asentamientos en la región de Saporishia, donde murieron dos personas.

10:46 Ucrania: Instalaciones Energéticas en Sumi Volvieron a Ser Atacadas Las autoridades locales afirman, según informes iniciales, que las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumi han sido atacadas nuevamente por drones rusos. Según el Ministerio de Energía, no hay víctimas mortales en este momento. Sin embargo, los continuos ataques están colocando una gran presión en el sistema energético. El martes, Rusia atacó la infraestructura energética en la ciudad y la región de Sumi con cohetes y drones, causando un corte de energía temporal para más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Estado Mayor Ucraniano: 1130 Muertes y Heridos Rusos en las Últimas 24 HorasEl liderazgo militar ucraniano reporta que 1130 efectivos rusos resultaron heridos o muertos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los ucranianos han documentado 637,010 bajas enemigas. En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas supuestamente destruyeron 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de suministro y combustible, y seis tanques.

07:55 Ucrania Elabora Planes de Despliegue para los Aviones de Combate F-16La Fuerza Aérea Ucraniana ha elaborado planes de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16. Se han definido todas las responsabilidades para las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino por video. También se llevaron a cabo discusiones con el Mando Aéreo sobre la posible expansión de la flota de aviones y la capacitación adicional de pilotos. Dado que las pérdidas son frecuentes, muchas voces en Kiev abogan por un período de capacitación básica extendido para los pilotos, actualmente de 40 días. Se espera que Ucrania reciba aproximadamente 60 aviones F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia Reporta Ataques con Drones desde Ucrania en Varios RegionesRusia reporta ataques con drones desde Ucrania en varias regiones. La defensa aérea supuestamente derribó 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas durante la noche, según informó la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que los demás fueron derribados en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, así como en las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La región de Tver, al noroeste de Moscú, no fue mencionada en el informe, ni por las autoridades locales ni por los blogueros militares, quienes informaron sobre un ataque con drones en un gran depósito de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio y la evacuación de los residentes.

06:57 Ataque Ucraniano Sospechoso de Dañar Depósito de Municiones RusoSegún los blogueros militares, un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Toropets, en la región de Tver, podría haber causado daños significativos a un depósito de municiones lleno de miles de toneladas de municiones y cohetes. Los blogueros afirman que el depósito ha sido expandido significativamente en el pasado y ahora contiene 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin informes en Telegram que la situación en la región está bajo control. Los blogueros militares estiman que los bunkers más nuevos sufrieron daños particularmente graves.

06:20 Líder Parlamentario del Partido Verde Acusa a AfD y BSW de Difundir Narrativas RusasEl líder parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, sugiere un debate en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Documentos internos recientes de la maquinaria de propaganda rusa SDA revelan claramente los medios engañosos con los que las agencias rusas manipulan nuestra democracia, el discurso público y las elecciones", señala el experto en política interior. "Con la AfD, BSW y otros colaboradores que difunden narrativas rusas en el público y los parlamentos, se forman alianzas perjudiciales para socavar los intereses alemanes".

05:42 Trolls Rusos Circulan Videos Falsos Sobre Kamala HarrisInvestigaciones de Microsoft revelan que los actores rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo asociado con el Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto para desprestigiar a Harris y a su compañero de campaña Tim Walz. Un video muestra a un supuesto grupo de seguidores de Harris agrediendo a un asistente a un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor que difunde la afirmación fabricada de que Harris causó lesiones a una niña en un accidente en 2011, dejándola discapacitada, y luego abandonó el lugar. Ambos videos se dice que han obtenido millones de vistas.

05:19 Explosiones y Incendio en Tver, RusiaUn ataque con drones ucraniano, según afirmaron fuentes rusas, ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Los restos de un drone ucraniano derribado habrían provocado un incendio en la ciudad de Tver, lo que ha llevado a la evacuación parcial de los residentes, según el gobernador de la región, Igor Rudenya, en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos están intentando contener el incendio. La causa del incendio aún no está clara en este momento. Se informa que las unidades de defensa aérea rusa aún lidian con un "ataque masivo de drones" en la ciudad. La ciudad, con una población de algo más de 11,000 habitantes, fue mencionada por la agencia de noticias estatal RIA en 2018 como el lugar de un almacén ruso de misiles, municiones y explosivos.

03:57 Gobernadores Rusos Reportan Ataques con DronesUcrania está lanzando ataques con drones en varias regiones del oeste de Rusia, según informan los gobernadores locales. Siete drones ucranianos fueron derribados en la región de Smolensk, situada en la frontera con Bielorrusia, según el gobernador Vasily Anochin en la aplicación de mensajería Telegram. Un drone fue derribado sobre la región de Orjol por la defensa aérea rusa, informó el gobernador Andrei Klychkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk, situada en la frontera con Ucrania, según el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno en Kiev afirma que los ataques targets

Estados Unidos investiga posible elusión de embargo de uranio ruso por parte de China. Se rumorea que China está adquiriendo uranio enriquecido de Rusia mientras envía su propia oferta a EE. UU., según afirmaron autoridades gubernamentales citadas por la agencia de noticias Reuters. "Estamos alarmados ante la posibilidad de que se eluda el embargo de uranio ruso", declaró Jon Indall, representante de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos detener involuntariamente el suministro ruso y pasar a importaciones chinas de la noche a la mañana. Hemos instado al Departamento de Comercio a investigar este asunto". No se ha recibido ningún comentario inicial del Departamento de Comercio de EE. UU.

01:54 Información interna: EE. UU. planea ampliar sus reservas estratégicas de petróleo

Según una fuente interna, la administración de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. tiene como objetivo comprar hasta 6 millones de barriles de petróleo, aprovechando los precios actuales, asegura una persona involucrada en el asunto. Si se lleva a cabo, esta adquisición marcaría la compra más significativa desde el monumental lanzamiento de 2022. En un intento por frenar el aumento de los precios de la gasolina tras el asalto de Rusia a Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes volúmenes de petróleo de sus reservas estratégicas el año pasado, estableciendo un nuevo récord de "el mayor lanzamiento de reservas de petróleo jamais".

00:45 Tragedia en Saporishshia: Dos muertos y cinco heridos en un ataque

Rusia lanzó un ataque contra la región de Saporishshia durante la noche, lo que resultó en al menos dos muertos y cinco heridos, según informó el gobernador Ivan Fedorov. Fedorov detalló más tarde que Rusia había lanzado múltiples ataques contra la comunidad de Komyshuvakha en la región. Varios hogares y una instalación de infraestructura crítica sufrieron daños en el ataque. Las operaciones de rescate aún continúan y todavía se está evaluando la magnitud total de los daños por "Kyiv Independent".

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU afirma haber visto el 'plan de paz' de Zelenskyy

La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reveló que los oficiales estadounidenses han examinado la nueva "iniciativa de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. European Pravda informó esto citando una conferencia de prensa en la sede de la ONU. "Hemos examinado la iniciativa de paz del presidente Zelenskyy. Creemos que tiene potencial para tener éxito. Y necesitamos entender cómo podemos contribuir a esta estrategia", dijo ella. La embajadora Thomas-Greenfield expresó optimismo sobre el proceso de paz, pero no proporcionó más detalles sobre lo que quería decir. Presumiblemente, se refirió al "Plan de Victoria" presentado por Zelenskyy anteriormente.

22:29 Falso alarma en Letonia: Intrusión en el espacio aéreo se revela como un enjambre de aves

Un supuesto infringimiento del espacio aéreo de Letonia por un objeto volador no identificado resultó ser un incidente inocuo. El objeto misterioso, que procedía del vecino país de Bielorrusia y cruzó la frontera en el sector oriental de Kraslava, se determinó que era un gran grupo de aves. La agencia de noticias Leta informó esto citando la fuerza aérea. Antes, el Ministerio de Defensa en Riga había informado sobre una violación de un objeto volador no identificado, lo que provocó que los interceptores de NATO estacionados en la base de Lielvārde lanzaran la vigilancia del espacio aéreo. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron identificar ningún objeto sospechoso.

21:59 Moldavia y Alemania sellan acuerdo de ciberseguridad

Moldavia y Alemania pretenden fortalecer sus defensas contra la "guerra híbrida de Putin" con un acuerdo de colaboración en ciberseguridad. La canciller alemana Annalena Baerbock anunció en Chisinau que el presidente ruso Vladimir Putin sigue utilizando sus tácticas de guerra híbrida contra Europa, con un enfoque particular en Moldavia, como medio de desestabilización. "Pero exactly why we're bolstering our own efforts". Al suministrar equipo informático, intercambio de información y capacitación, buscan frustrar los ciberataques en Moldavia y descubrir la desinformación.

