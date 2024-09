El Kremlin no muestra ninguna preocupación por el despliegue de aviones F-16

13:45 Kremlin: Declaraciones de Stoltenberg sobre Armas de Alcance Largo Amenazan

Rusia considera perjudiciales los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En una entrevista con "The Times", Stoltenberg sugirió que no sería un problema para Rusia si Ucrania autorizara el bombardeo de objetivos más profundos en Rusia con armas occidentales de alcance extendido. "Esta falta de consideración con las declaraciones del presidente ruso es un movimiento miope y poco profesional", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El presidente ruso, Putin, advirtió que si los países permiten el uso de misiles de mayor alcance, serán directamente involucrados en el conflicto.

13:17 Expertos Atómicos Detectan Minas y Equipo Militar en la Planta Nuclear de Zaporiyia

Tropas armadas afiliadas a Moscú y equipo militar están estacionados en la planta nuclear de Zaporiyia, que está bajo control ruso en Ucrania, según informó la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Se han plantado minas antipersona entre las líneas de defensa interior y exterior, según los expertos de la OIEA. La organización indica que no pudieron acceder a ciertas áreas de las salas de turbinas durante el período informado. La CNBB ha estado bajo ocupación rusa desde el inicio de la guerra, y los expertos internacionales han monitoreado la situación de seguridad con preocupación, después de un incendio en la torre de enfriamiento hace solo cuatro semanas.

12:41 Kremlin Advierte sobre 'Intensificación de los Conflictos' en el Oriente Medio después de Explosiones de Pagers

Después de la explosión masiva de cientos de dispositivos de comunicación en Lebanon, el Kremlin ha emitido una advertencia sobre una posible escalada de tensiones en la región. "Lo que haya sucedido, seguro que aumentará las tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el miércoles. La región misma es inestable, y "cualquier incidente como este tiene el potencial de desatar un conflicto", agregó. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia califica el incidente como otro "acto de guerra híbrida contra Lebanon".

12:24 Ucrania Aumenta el Presupuesto en Diez Mil Millones de Euros para Cubrir Pagos a Soldados

Ucrania ha aprobado un presupuesto adicional de más de diez mil millones de euros, con la mayoría de los fondos destinados al ejército. Esto lleva los gastos presupuestarios totales a alrededor de 81 mil millones de euros, un récord para Ucrania. Los cambios presupuestarios fueron necesarios para cubrir los salarios y asignaciones de los soldados, entre otros gastos.

11:36 Sharma: Los Caza F-16 No Serán el Factor Decisivo

El presidente ucraniano, Zelensky, busca 128 cazas F-16 para obtener la supremacía aérea sobre Ucrania. Sin embargo, solo alrededor de 60 han sido prometidos por las naciones occidentales, lo que no llega a la mitad del número solicitado. A pesar de esto, la corresponsal de ntv, Kavita Sharma, lo ve como un éxito porque ya han comenzado las entregas y el entrenamiento de pilotos. Sin embargo, la arma ya ha encontrado problemas iniciales.

11:16 Inteligencia Ucraniana: Estamos Detrás del Ataque al Depósito de Municiones

Una fuente en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) confirma al Independiente de Kiev que el gran depósito de municiones en la ciudad rusa de Toropez fue atacado por las fuerzas ucranianas la noche anterior. El depósito alojaba misiles balísticos, incluidos los Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas en planeo. "Esencialmente, el depósito ha sido borrado de la faz de la tierra", afirmó la fuente. Después del impacto de los drones ucranianos, "tuvo lugar una explosión altamente poderosa". "El SBU trabaja estrechamente con sus contrapartes militares para reducir gradualmente las capacidades de misiles del enemigo, que se utilizan para destruir ciudades ucranianas", agregó la fuente. Se están elaborando planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Tienen la Oportunidad de Presentar Ofertas para Contratos de Ramstein

Los fabricantes de drones ucranianos ahora tienen la oportunidad de participar en las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein. Los representantes de los partidarios del oeste de Ucrania se reúnen en Ramstein cada pocas semanas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones consistirá en dos lotes: uno para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y uno para drones interceptores. El ministerio considera esta invitación a presentar ofertas como un gran estímulo para la producción ucraniana. Todas las ofertas presentadas serán evaluadas por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán pedidos para pruebas adicionales. Si las pruebas son exitosas, los países de Ramstein tienen la intención de encargar a los ganadores de la competencia la producción.

10:27 Video Muestra el Ataque al Depósito de Municiones Rusas

Aunque el Kremlin aún no lo ha confirmado, el gobernador de la región de Tver informó en Telegram que un ataque con drones ucranianos provocó un incendio. Se cree que fue un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y se están compartiendo videos del incendio en línea.

09:39 Nueve heridos en Járkov, dos muertos en Zaporiyia

Járkov, Ucrania, sufrió un fuerte ataque aéreo ruso el día anterior. Las municiones cluster detonaron en varios distritos, lo que resultó en nueve heridos. Esto se suma a una serie de recientes ataques a civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer y dejó heridos a 43 personas, incluidas cuatro niñas, en Zaporiyia. También se produjeron ataques aéreos rusos en asentamientos de la óblast de Zaporiyia, lo que resultó en dos muertos.

08:46 Ucrania: Instalaciones Energéticas en Sumi Bajo Ataque Otra Vez

Según las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumi han sido atacadas nuevamente por drones rusos. Los informes iniciales indican que no hay víctimas, pero los ataques repetidos han causado una gran presión en el sistema energético. El martes, Rusia atacó la ciudad y la región de Sumi con misiles y drones, lo que causó un corte de energía temporal para más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 El Ejército Ucraniano Informa: 1.130 Muertos y Heridos Rusos en las Últimas 24 HorasEl Ejército Ucraniano reporta que 1.130 soldados rusos han muerto o resultado heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los registros ucranianos han documentado 637,010 bajas enemigas. En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y seis tanques.

07:55 Ucrania Se Prepara para la Llegada de los Aviones de Combate F-16La Fuerza Aérea Ucraniana ha finalizado sus planes de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16 que llegan. Se han asignado todas las responsabilidades para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, según el discurso en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. También se llevaron a cabo discusiones con el Mando Aéreo sobre la posible expansión de la flota de aviones y la capacitación adicional de pilotos. Dado que hay numerosas llamadas en Kiev para mejorar la capacitación básica de los pilotos debido a las frecuentes pérdidas pesadas, actualmente el período de capacitación dura 40 días. Se espera que Ucrania adquiera aproximadamente 60 aviones F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Regiones Rusas Amenazadas por Ataques con Drones UcranianosRusia reporta ataques con drones ucranianos en varias regiones. Los sistemas de defensa aérea rusa derribaron 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas durante la noche, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto fue derribado en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, así como en las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no mencionó la región de Tver, al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drones en un gran almacén de municiones, lo que causó un incendio en la ciudad de Toropets. Se evacuó a los residentes.

06:57 Almacén de Municiones Rusas Under AttackSegún los blogueros militares, el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Toropez en la región de Tver incendió un almacén de municiones con numerosas toneladas de municiones y cohetes. El almacén, según los blogueros, se ha expandido significativamente en los últimos tiempos y mantiene 42 bunkers reforzados, así como 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin informes en Telegram que la situación en la región está bajo control. Los blogueros militares ucranianos concluyen, basándose en su análisis de datos, que se ha infligido un daño significativo, en particular a los bunkers más nuevos.

06:20 El Partido Verde Pide un Debate sobre la Influencia Rusa en AlemaniaEl coportavoz del grupo parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, propone un debate relevante en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Los análisis de los documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA demuestran con gran claridad los métodos insidiosos con los que los cuerpos rusos ejercen su influencia en nuestra democracia, los discursos públicos y las elecciones", dice el político del interior. "Con AfD, BSW y otros colaboradores dispuestos que promueven los narratives rusos en público y en los parlamentos, se forman alianzas dañinas para debilitar los intereses alemanes juntos. Se objetivo a las personas que apoyan a Ucrania, se les espía y se intentan manchar su imagen pública".

05:42 Actores Rusos Falsifican Videos contra Kamala Harris

Según las investigaciones de la empresa de software Microsoft, los agentes rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo relacionado con el Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos fabricados desde finales de agosto para desprestigiar las campañas de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de supuestos seguidores de Harris atacando a un supuesto participante de un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor que difunde la falsa afirmación de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, dejándola discapacitada, y abandonó el lugar. Ambos videos han Reportingedly obtenido millones de visitas.

05:19 Explosiones y Fuego en la Región Rusa de Tver

Según los informes rusos, un ataque con drones ucranianos ha causado una explosión y un incendio en la región rusa de Tver. Los restos de un drone ucraniano destruido son responsables de iniciar un incendio en la ciudad de Toropez, lo que ha provocado la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya anunció esto en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos actualmente intentan contener el incendio. La causa exacta de la explosión y el incendio es desconocida. Las unidades de defensa aérea rusa reportedly siguen repeliendo un "ataque masivo de drones" en la ciudad. La ciudad, con una población de poco más de 11.000 habitantes, reportedly alberga un arsenal ruso para almacenar municiones, explosivos y cohetes, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Gobernadores Rusos Informan sobre Ataques con Drones

Según los gobernadores locales, Ucrania está atacando varias regiones en el oeste de Rusia con drones, según los informes. Siete drones ucranianos fueron derribados en la región de Smolensk, que limita con Bielorrusia, según el gobernador Vasily Anochin en Telegram. Un drone fue derribado sobre la región de Orjol por la defensa aérea rusa, según el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania, según el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno en Kiev afirma que los ataques están destinados a atacar la infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos de guerra de Moscú.

17:54 Noticia exclusiva: EE.UU. aumentará sus reservas de petróleo

Una fuente bien informada reveló que el gobierno de EE.UU. planea reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo. EE.UU. busca adquirir hasta seis millones de barriles de petróleo debido a los actuales bajos costos, según una fuente familiarizada con la situación. Si esta transacción se concreta, sería la mayor adquisición de este tipo desde un lanzamiento anterior en 2022. En respuesta a los precios de la gasolina que se dispararon después de la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de EE.UU. liberó grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas el año pasado, lo que supuso el mayor lanzamiento de reservas de petróleo de la historia.

0:45 Violencia en Saporishshya: Dos muertos y cinco heridos

here.

Rusia atacó la región de Saporishshya durante toda la noche, lo que resultó en al menos dos muertos y cinco heridos, según el gobernador Ivan Fedorov. Posteriormente aclaró que Rusia había "atacado intensamente" la comunidad de Komyshuvakha en la región, causando daños a múltiples casas e instalaciones de infraestructura. Los equipos de emergencia aún se encuentran en el lugar y se investiga la magnitud de los daños, según "Kyiv Independent".

23:38 Embajadora de EE.UU. en la ONU: Hemos visto el plan de paz de Zelensky

La embajadora de EE.UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirma que su equipo ha observado el nuevo "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según "European Pravda", que se refiere a una rueda de prensa en la sede de la ONU, "hemos estudiado el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que es una estrategia con potencial. Necesitamos comprender cómo podemos contribuir a su implementación". La embajadora de EE.UU. expresó optimismo sobre el progreso en el proceso de paz sin proporcionar más detalles. Thomas-Greenfield podría estar haciendo referencia a la estrategia conocida como el "plan de victoria" del lado ucraniano, que Zelensky anunció el mes pasado.

22:29 Falso alarma en Letonia: El objeto volador desconocido era una bandada de aves

Falso alarma en Letonia: Una supuesta infracción del espacio aéreo de la nación de la OTAN en el Báltico por un objeto volador no identificado resultó ser un incidente inofensivo. El objeto que se acercó al límite desde Bielorrusia y lo cruzó en la parte oriental de Kraslava resultó ser una bandada de aves, según la agencia de noticias LETA, citando la fuerza aérea. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado que se había avistado un objeto volador no identificado, lo que provocó que los interceptores de la OTAN estacionados en la base de Lielvarde despegasen para vigilar el espacio aéreo. Lamentablemente, no pudieron localizar ningún objeto sospechoso.

21:59 Moldavia y Alemania firman acuerdo de ciberseguridad

Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus esfuerzos conjuntos contra la "guerra híbrida de Putin" con un acuerdo de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin tiene como objetivo claro continuar utilizando su guerra híbrida contra Europa, especialmente contra Moldavia, como medio de inestabilidad, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisinau. "Pero por eso estamos aumentando nuestros propios esfuerzos". Al proporcionar equipo informático, intercambio de información y capacitación, buscan "impedir los ciberataques en Moldavia y detectar la desinformación".

Puedes ponerte al día con todos los desarrollos anteriores aquí.

aquí.La Unión Europea ha expresado su preocupación por las acciones agresivas de Rusia en Ucrania, incluidas sus amenazas contra armas de largo alcance. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó a una resolución pacífica y el cumplimiento del derecho internacional.

La Unión Europea está considerando imponer más sanciones a Rusia debido a su agresión continua en Ucrania. El Parlamento Europeo ha propuesto medidas más duras, incluidas una embarga de petróleo y la limitación del acceso de Rusia a la tecnología crítica.

Lea también: