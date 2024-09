El Kremlin amplifica las enseñanzas propagandísticas dentro de las instituciones educativas.

Al inicio del nuevo año académico en Rusia, los expertos prevén un aumento significativo en la propaganda estatal a los niños. La proporción de la enseñanza que se puede categorizar como "promoción de las ideologías del Kremlin" se proyecta que aumentará este año a aproximadamente 1,300 horas. Esto fue revelado por la plataforma "Agentstvo", donde cooperan periodistas rusos disidentes. El líder ruso Vladimir Putin ha abogado repetidamente por que las escuelas moldeen a los niños en patriotas tan temprano y rigurosamente como sea posible. Por el contrario, la educación en el pensamiento crítico no es muy buscada. "Agentstvo" se dice que ha contado las horas de clase durante las cuales se propaga la postura del Kremlin sobre diversos temas, como la historia, la guerra en Ucrania y los valores familiares y sociales tradicionales. La proporción de estas horas en el currículo puede variar de clase en clase, pero más de 1,300 de las 11,000 horas escolares podrían utilizarse para la propaganda, según el portal.

18:14 El director de la empresa estatal de redes eléctricas de Ucrania, Ukrenergo, es despedidoEn Ucrania, el director de la empresa estatal de redes eléctricas Ukrenergo ha sido despedido. El consejo de supervisión de la empresa votó a favor de su despido el lunes, según el presidente del consejo, Volodymyr Kudryzkyj, en Facebook. Según los informes, la razón oficial de su despido es su incapacidad para proteger la red eléctrica de Ucrania de los ataques rusos. Kudryzkyj disputa esta explicación y cita las medidas de protección que ha implementado. En cambio, afirma que ha sido víctima de una campaña de difamación contra la empresa y que los arquitectos buscan tomar el control de Ukrenergo. Kudryzkyj no nombra a ningún culpable.**

17:39 Varios ministros del gabinete de Zelensky renuncianVarios miembros del gobierno ucraniano han renunciado, incluyendo al Ministro de Industrias Estratégicas, Olexander Kamyshin, quien gestionó la producción nacional de armas durante la guerra con Rusia. Kamyshin anunció que continuará su carrera en el sector de la defensa, pero en una posición diferente. Según el portavoz del parlamento, el Ministro de Justicia, Denys Maliuska, y el Ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets, también han renunciado.**

17:18 El recuento de muertos en Poltava aumentaUn ataque con misiles rusos golpea la región de Poltava. Según los informes ucranianos, al menos 47 personas murieron. Dos misiles destruyeron un edificio en la capital regional de Poltava que servía como Instituto Militar de Comunicaciones, según el mensaje del presidente Volodymyr Zelenskyj en Telegram. Más de 200 personas resultaron heridas.**

17:04 Scholz se reúne con el crítico del Kremlin liberado Kara-MursaEl canciller alemán Olaf Scholz se reunió en Berlín con Vladimir Kara-Mursa, un crítico del Kremlin que fue liberado de la captivitya rusa. "Admiro la resistencia y el coraje de Vladimir Kara-Mursa y su incansable búsqueda de un futuro democrático para Rusia", escribió Scholz en la plataforma X. "Logramos su liberación en el intercambio de prisioneros en agosto y hoy tuvimos una conversación extensa". Kara-Mursa es uno de más de 20 detenidos que fueron liberados en agosto en un intercambio de prisioneros sin precedentes entre Rusia y varios países occidentales.**

16:16 Rusia probablemente está construyendo estructuras defensivas extensas para el puente de KerchSegún la inteligencia británica, Rusia espera otro ataque al puente de Kerch, que lo conecta con la Crimea ocupada. Se ha informado que Rusia ha desplegado barreras de balsas flotantes y sumergidas, ha puesto minas en el mar y ha instalado generadores de humo para obstaculizar la visibilidad del puente. Además, se ha incrementado el número de sistemas de defensa aérea. Además, se está construyendo una estructura paralela al puente, que podría ser un puente adicional de un solo carril o una barrera para protegerse contra drones explosivos de las fuerzas navales ucranianas.**

15:52 Lo llaman "Portador de la Bandera" - Ucrania presenta un nuevo vehículo de combate de infanteríaEl Ministerio de Defensa de Ucrania ha presentado un nuevo vehículo de combate de infantería para el uso de las fuerzas ucranianas. El Khorunzhyi - que se traduce como "Portador de la Bandera" y que era un rango militar en los ejércitos cosacos - ha estado en desarrollo durante algún tiempo, con un prototipo avistado en el frente en febrero de 2022. El último anuncio implica que se desplegarán numerosos unidades adicionales pronto, lo que supondrá un refuerzo significativo y producido en el país para las necesidades de equipo de las fuerzas ucranianas.**

15:38 Estonia y Lituania censuran a Mongolia por recibir a PutinEstonia y Lituania han criticado a Mongolia por dar una cálida bienvenida al presidente ruso Vladimir Putin. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó en Tallin: "La decisión del gobierno mongol de honrarlo en lugar de arrestarlo socava significativamente al Tribunal Penal Internacional y al sistema jurídico internacional". El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, lo consideró "inaceptable" que el gobierno mongol ignorara la orden de arresto vinculante del Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este es otro ejemplo del deterioro del sistema basado en el derecho internacional", declaró, según la agencia de noticias BNS en Vilnius.**

14:57 Comienza el juicio contra el "espía" francés detenido en RusiaUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza fue juzgado en Moscú el martes, acusado de infringir la ley de "agentes extranjeros" de Rusia. El tribunal ordenó que Laurent Vinatier debe remainedetido al menos hasta febrero de 2023. Vinatier trabajó como especialista en Rusia y los estados postsoviéticos para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), que tiene como objetivo prevenir y resolver conflictos armados a través de la mediación y la diplomacia discreta. Fue arrestado en Moscú en junio.**

14:27 Alemania planea entregar seis sistemas más de defensa aérea IRIS-T a UcraniaSegún fuentes de seguridad, Alemania planea suministrar a Ucrania seis sistemas más de lanzamiento de misiles IRIS-T de corto alcance. Además, el gobierno alemán también está considerando adquirir seis sistemas IRIS-T adicionales para su propio ejército.

13:58 Incidente con helicóptero Mi-8 en RusiaLos medios rusos informan sobre otro incidente Involving a Russian Mi-8 helicopter. According to Alexey Tsydenov on Telegram, the helicopter had a rough landing about 85 kilometers away from Irkutsk, causing minor injuries to two people. A search and rescue operation is currently underway as there were six individuals aboard. The helicopter initially went missing after contact was lost at the boundary between the Republic of Buryatia and the Irkutsk region, as reported by Ria Novosti news agency.

13:34 Muertos y heridos en ataque ruso a Poltava, UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reports that 41 people have been killed, and over 180 have been injured in a Russian missile attack on the central Ukrainian city of Poltava. The school area and a nearby hospital were hit, resulting in the partial destruction of a building from the Institute of Communications. The Ukrainian Ministry of Defense attributes the attack to the enemy using two ballistic missiles. "The time between the warning and the arrival of the deadly missiles was so short that they caught people in the air-raid shelter during evacuation," the ministry says. Rescue teams have managed to save 25 people, including 11 individuals extracted from the rubble.

13:12 EE. UU. cerca de acuerdo para enviar misiles de largo alcance a UcraniaFuentes internas indican que EE. UU. está cerca de alcanzar un acuerdo para el envío de misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían llegar a territorio ruso. Sin embargo, Kiev puede tener que esperar varios meses más para la entrega ya que EE. UU. necesita abordar problemas técnicos antes, según varias fuentes estadounidenses. El anuncio se espera para el otoño. Las posibles armas en cuestión son los misiles aire-tierra de alcance medio a largo JASSM, que pueden atacar objetivos terrestres desde aviones. Un suministro de JASSMs a Ucrania podría mejorar significativamente su posición estratégica y darle ventaja sobre Rusia.

12:43 Físico ruso condenado a 15 años por desarrollar misiles hipersónicosUn tribunal ruso ha condenado a un destacado físico a 15 años en campos de trabajo después de declararlo culpable de "traición alta" por supuestamente compartir secretos de estado. Este es el último caso de un científico acusado de traicionar a su país. El hombre de 57 años estaba involucrado en el desarrollo de tecnología de misiles hipersónicos, según informaron las agencias de noticias rusas. Dos de sus colegas también fueron arrestados por sospecha de traición. El trío del Instituto para la Mecánica Teórica y Aplicada en Novosibirsk es uno de muchos científicos empleados en Rusia para desarrollar esta tecnología que han sido acusados de traición por Rusia en los últimos años. El hombre de 57 años fue arrestado en agosto de 2022. Los hombres "se enfrentan a cargos muy graves", según fuentes de seguridad.

12:15 El comercio entre Rusia e India casi se duplicaEl comercio entre Rusia e India casi se duplicó el año pasado, según Anatoly Popow, deputy chairman of the board of Russia's Sberbank, who informed Reuters news agency. El comercio entre los dos países alcanzó alrededor de $65 mil millones en 2023. La principal causa de este aumento es que India se ha convertido en un importante importador de petróleo ruso después de que se impusieran sanciones occidentales debido a la invasión rusa de Ucrania. "En 2022, las empresas rusas mostraron un gran interés en el mercado indio ya que ofrecía una alternativa", dijo Popow. "Ahora, también estamos considerando la posibilidad de establecer cuentas en rupias para clientes rusos. No podemos descartar la posibilidad de que la rupia se utilice no solo como método de pago sino también como herramienta de ahorro", agregó. Sberbank procesa pagos para hasta el 70% de todas las exportaciones rusas a India.

11:47 Putin invita a Mongolia a la cumbre del BRICSEl presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente mongol Uchnaagiin Chürelsüch al comienzo de su visita a Mongolia y lo invitó a asistir a la próxima cumbre del BRICS en Rusia. "Estamos ansiosos por su presencia", dijo Putin a las agencias de noticias rusas durante la reunión en la capital, Ulan Bator. El grupo de principales economías emergentes, predominantemente Rusia y China, se reunirá a finales de octubre en Kazan, la capital de la república de Tartastán. Putin reveló su intención de discutir la cooperación económica durante su visita a Mongolia. El proyecto del gasoducto Power of Siberia 2 es probable que sea un tema de discusión durante la visita de Putin a Ulan Bator.

11:22 Rusia refuerza defensa aérea en BelgorodEl ejército ruso ha equipado la región de Belgorod con sistemas adicionales de defensa aérea, según el Ministerio de Defensa ruso. La región fronteriza rusa ha sido objetivo de contraataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia apunta a la infraestructura ferroviariaRusia atacó la infraestructura ferroviaria en varias regiones de Ucrania durante la noche, informaron las autoridades ucranianas. Las regiones afectadas fueron la de Sumy en el norte y Dnipropetrovsk en el centro-este de Ucrania, según la compañía estatal de ferrocarriles.

10:28 Actualización: Multitudes de soldados ucranianos en riesgo de quedar rodeados en PokrovskUn número significativo de soldados ucranianos corre peligro de ser rodeados por las fuerzas rusas en la región de Donetsk, según informes de Forbes. Las tropas rusas han avanzado hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk, logrando eludir a las fuerzas ucranianas que custodiaban el área entre el pueblo de Memryk y el río Vovcha. Si la 25.ª Brigada de Asalto con sus vehículos de combate Marder de fabricación alemana no logra repeler al enemigo cerca de Ukrainsk, podría resultar en el rodeo de las tropas ucranianas por el adversario, según alerta el Centro Ucraniano de Estrategias de Defensa. Al menos cuatro brigadas ucranianas podrían verse potencialmente atrapadas al sur de Pokrovsk. Se sugiere que una retirada ucraniana ya podría estar en marcha, con el equipo de inteligencia proucraniano sugiriendo que se retiren de la región antes de que las fuerzas rusas obstruyan sus rutas de suministro y retirada. Al ceder aproximadamente 30 millas cuadradas a los rusos, esta retirada podría potencialmente preservar batallones ucranianos enteros en un momento crítico.

10:02 ISW: Rusia Recupera Terreno Perdido en KurskSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas recently han recuperado posiciones perdidas en Kursk. El ISW revela que posiciones cercanas al pueblo de Olgovka han sido tomadas. Se cree que las fuerzas ucranianas han retirado de la localidad. Un bloguero militar ruso también menciona avances menores por parte de las tropas ucranianas cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ambos noroeste de Sudzha) y que las fuerzas rusas abandonaron sus posiciones dentro de estos asentamientos en ocasiones anteriores para evitar el rodeo. Además, los ataques ucranianos a los puentes pontoneros rusos sobre el río Seim en la región de Gluschkowo continúan.

09:30 Razón Behind Mongolia's Lack of Action Against PutinA pesar de una orden de arresto mundial contra Vladimir Putin, él es recibido con honores en Mongolia vecina, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Esto no es solo debido a la situación de Mongolia entre los países poderosos de Rusia y China, sino que el país disfruta de un grado de neutralidad que le permite recibir líderes de ambos lados.

09:00 Jefe de la Red Eléctrica de Ucrania Despedido por Protección Inadecuada de InstalacionesEl jefe de la empresa estatal de la red eléctrica ucraniana, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, ha sido despedido, según informes de la broadcaster ucraniana Suspilne, citando fuentes dentro de la empresa. La junta supervisora de Ukrenergo votó cuatro a dos a favor del despido de Kudrytskyi. "Kudrytskyi es acusado de no implementar adecuadamente las decisiones anteriores del comandante supremo y de proteger pobremente las instalaciones de Ukrenergo", dijeron las fuentes. Kudrytskyi también está siendo investigado por acusaciones de corrupción.

08:22 Descubrimiento de Redes Criminales de Evasión de Servicio Militar en UcraniaDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 redes criminales que ayudan a individuos a eludir el servicio militar, según Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera del estado, según "Kyiv Independent". Estas organizaciones ayudan a los hombres ucranianos a escapar al extranjero y proporcionan certificados médicos falsos para alegar que no son aptos para el servicio militar, lo que cuesta entre $7,000 y $10,000. En general, se prohíbe a los hombres ucranianos de 18 a 60 años salir del país, ya que podrían ser reclutados para el servicio militar. En 2024, las agencias de aplicación de la ley descubrieron más de 200 redes criminales, según Demtschenko.

07:50 Opiniones de un Ex-Oligarca Ruso sobre la Ofensiva de KurskEl figura de la oposición rusa y exoligarca Mikhail Khodorkovsky encuentra intrigante la reacción del pueblo ruso a la ofensiva ucraniana en Kursk. En una entrevista con el "Tagesspiegel", dijo que los rusos ven el avance ucraniano "no como un ataque del enemigo, sino más bien como una catástrofe natural". La gente está descontenta con la forma en que el gobierno está manejando la situación. Las calificaciones de aprobación de Putin actualmente están disminuyendo.

07:22 Informe Trágico de Muertes en el Ataque Ruso a SaporizhzhiaSegún informes ucranianos, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso a la ciudad de Saporizhzhia en el sureste de Ucrania. El ataque tuvo lugar anoche alrededor de las 11 PM, anunció el gobernador de la óblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, en Telegram. Una mujer de 38 años y un niño de 8 años murieron. Un hombre de 43 años y una niña de 12 años también resultaron heridos. La niña permaneció en estado crítico en cuidados intensivos. Un edificio de la ciudad fue parcialmente destruido, y la explosión y los escombros también causaron daños a otras estructuras.

06:30 Refinería de Petróleo de Moscú Parcialmente Detenida Después de un Ataque con DronLa refinería de petróleo de Gazprom Neft en Moscú, gestionada por ellos, ha detenido parcialmente las operaciones después de un incendio causado por un ataque presunto con un dron ucraniano, según fuentes citadas por Reuters. La unidad Euro+

05:58 Ex-Ruso millonario culpa al Occidente por prolongar el mandato de PutinEl opositor ruso y ex millonario Mijaíl Jodorkóvski critica las acciones de los gobiernos occidentales hacia Rusia. Jodorkóvski argumenta que el Occidente está cometiendo "varios errores estratégicos" y así contribuyendo a la prolongación del mandato de Putin, según declaraciones a "Tagesspiegel". "El Occidente debería declarar que está en guerra con los tomadores de decisiones", pide Jodorkóvski, fundador de la organización opositora "Open Russia Foundation", prohibida en Rusia. Es incorrecto etiquetar a Rusia como el enemigo y equiparar a los tomadores de decisiones con la población, según Jodorkóvski. En cuanto a la guerra de Ucrania, Jodorkóvski afirma: "Si el Occidente hubiera actuado como lo hace ahora al inicio de la guerra total en febrero de 2022, la guerra ya habría terminado".

04:13 Zelenski: Reconquistar la central nuclear de Zaporiyia es peligrosoEl presidente ucraniano Volodímir Zelenski anuncia una reunión con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Kiev. Según su declaración en un video de redes sociales, la reunión tendrá lugar después de la visita de Rafael Grossi a la central nuclear de Zaporiyia. Desafortunadamente, en esta etapa de la guerra no es posible que Ucrania recupere el control de la planta, dice Zelenski. "Actualmente no veo tales oportunidades en el campo de batalla, y las que existen son peligrosas", dice Zelenski. Grossi anunció anteriormente que viajaría a la planta para "continuar nuestra asistencia y prevenir un desastre nuclear". La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, ha estado bajo control ruso desde los primeros días de la invasión rusa en 2022. Ambos lados se acusan mutuamente de ataques a la instalación.

02:27 Se reporta fallecido en Dnipro tras ataque con misil rusoAl menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misil ruso en la ciudad ucraniana central de Dnipro, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a través del servicio de mensajería Telegram. Varios edificios residenciales de un distrito de la ciudad resultaron dañados en el ataque. La información no ha sido confirmada de forma independiente.

23:55 Zelenski insta a la aprobación de armas de largo alcance y menciona a AlemaniaEn el frente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski vuelve a pedir armas de largo alcance durante una reunión con el primer ministro neerlandés Dick Schoof en Saporischschja. No solo se necesita el permiso para strikes contra objetivos en el interior de Rusia, sino también la entrega de estos misiles, dice Zelenski en el sur de Ucrania. Rusia ha ocupado parcialmente la región de Saporischschja, pero no la ciudad del mismo nombre. Se discutieron temas como nuevos sistemas de defensa aérea del tipo Patriot, incluidas municiones, la expansión de la flota de aviones de combate proporcionada por los socios con aviones F-16, así como municiones y equipo adicionales, y nuevas sanciones contra Rusia, dice Zelenski. "Todas estas medidas son cruciales para evitar que Rusia lance frentes adicionales en Ucrania". El presidente ucraniano también destaca su esperanza de que se aprueben armas de largo alcance y menciona los países EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania.

22:13 Ucrania condena a Mongolia por alojar a Putin y lo vincula con crímenes de guerraUcrania critica al gobierno mongol por alojar al presidente ruso Vladímir Putin y exige consecuencias. Al ayudar a Putin a eludir la justicia debido a los presuntos crímenes de guerra en Ucrania, Mongolia se ha hecho responsable de los "crímenes de guerra" de Putin, dice el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Heorhiy Tychyj, en Kiev. Putin llegó al país hoy. "Colaboraremos con nuestros socios para asegurarnos de que esto tenga consecuencias para Ulaanbaatar", dice Tychyj. "El fracaso del gobierno mongol para hacer cumplir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin es un golpe severo para la CPI y el sistema de justicia internacional", dice el portavoz del ministerio.

21:48 Actualización: Ucrania despliega el 'Palianytsia', vehículo arial no tripulado, contra objetivo en CrimeaPor primera vez en agosto, el ejército ucraniano empleó su drone casero "Palianytsia" impulsado por cohetes contra un objetivo militar situado en la Crimea controlada por Rusia, según un informe publicado por el medio de noticias ucraniano "Ukrainska Prawda". El nombre del drone, un término ucraniano difícil de pronunciar para los rusos, parece ser una coincidencia. Dado el gran invasion rusa, los ucranianos han adoptado este término para identificar a personal militar o infiltrados rusos.

