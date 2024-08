El jurado encuentra culpable a un hombre de enviar a su hijo de 17 años para robar y matar al rapero PnB Rock.

Compton, California (AP) — Un jurado del condado de Los Ángeles dictaminó el miércoles que un hombre es culpable de enviar a su hijo de 17 años a matar al rapero PnB Rock.

Después de deliberar durante aproximadamente cuatro horas, los jurados condenaron a Freddie Trone, de 42 años, por un cargo de asesinato, dos cargos de robo y un cargo de conspiración para cometer robo.

Tanto la acusación como la defensa estuvieron de acuerdo durante el juicio de dos semanas de que el adolescente entró en Roscoe’s Chicken and Waffles en el sur de Los Ángeles en septiembre de 2022 y disparó al estrella del hip-hop de Filadelfia mientras lo despojaba de sus joyas mientras comía con la madre de su hija de 4 años.

La fiscalía dijo que estaba actuando bajo las órdenes de su padre, mientras que la defensa dijo que Trone solo fue cómplice después de los hechos.

Ahora de 19 años, el joven fue acusado de asesinato, pero se encuentra bajo custodia del sistema de menores y un juez ha determinado que no es actualmente competente para enfrentar un juicio; se programaron procedimientos de competencia mental para él para más tarde este mes.

La Associated Press no suele nombrar a menores que son acusados de delitos.

Otro hombre, Tremont Jones, fue encontrado culpable el miércoles de dos cargos de robo y un cargo de conspiración. Jones no fue acusado de asesinato.

David Haas, abogado de Jones, dijo que planea apelar, mientras que Winston McKesson, abogado de Trone, dijo que presentará una moción para un nuevo juicio.

“No se presentó ninguna evidencia de que conspiró para cometer asesinato”, dijo McKesson a The Associated Press después del veredicto. “No hay evidencia de que hubo una conversación sobre asesinato, ni evidencia de que hubo una conversación sobre un arma”.

Agregó: “No hay evidencia de que le haya dado un arma a su hijo, ni evidencia de que le haya dicho que dispare al tipo. La única evidencia que encontró el jurado es que lo dejó y lo recogió”.

PnB Rock, el rapero de Filadelfia cuyo nombre legal es Rakim Allen, era conocido por su éxito de 2016 “Selfish” y por sus apariciones especiales en canciones de otros artistas como “Everyday We Lit” de YFN Lucci y “Cross Me” de Ed Sheeran con Chance the Rapper. Tenía 30 años.

La defensa tomó la medida poco común y arriesgada de poner a Trone en el estrado, donde negó vehementemente cualquier participación en el asesinato.

“Nunca tuve nada que ver con eso”, testificó Trone el lunes. “No estaba allí. No le dije a nadie que hiciera nada. No le di un arma a nadie”.

Trone admitió en el estrado que los crímenes fueron “abominables” y que su hijo era “peligroso”.

El fiscal adjunto Timothy Richardson se centró en ambos durante su argumentación final, diciendo: “Pero ¿envía a su hijo de 17 años con conocimiento de los problemas que posee para hacer esto?”.

Richardson enfatizó a los jurados que un no disparador puede ser culpable de asesinato cuando es un “participante principal” que actúa con “indiferencia temeraria a la vida humana”.

Se mostró un video de Trone en el estacionamiento del restaurante unos 30 minutos antes del asesinato. Trone testificó que tenía razón para estar allí porque estaba promocionando su negocio de belleza cercano.

Richardson mostró una imagen de vigilancia de Jones haciendo un puño con PnB Rock, whose arm had valuable pieces of jewelry on it. Los fiscales dijeron que Jones luego le avisó a Trone sobre la presencia del rapero y sus joyas.

Jones y Trone serán sentenciados el 27 de agosto, anunció el fiscal del distrito de Los Ángeles George Gascón el miércoles.

Un tercer acusado, Shauntel Trone, se declaró culpable de ser cómplice después de los hechos el 16 de julio de 2024, anunció Gascón. Se espera que sea sentenciada el 16 de enero.

