- "El juicio se pospone para la 'proceso de bodas de todas las madres'"

A causa de la ausencia del principal acusado y de muchos testigos clave, el juicio por el famoso "convoy nupcial más grande" se pospuso rápidamente después de una conversación con los siete abogados de la defensa. El juez Stefan Ortmann en Düsseldorf no encontró otra solución viable que reiniciar los procedimientos al año siguiente. Inicialmente, el fiscal había rechazado el archivo del caso.

La A3 cerca de Ratingen completamente bloqueada por varios coches de lujo

Siete individuos debían comparecer ante el Tribunal de Distrito de Düsseldorf por su papel en un incidente que tuvo lugar en la autopista A3 hace cinco años, que resultó en el famoso "convoy nupcial más grande".

La fiesta nupcial supuestamente obstruyó todos los carriles de la A3 cerca de Ratingen el 22 de marzo de 2019, de camino a Colonia. Los acusados incluyen al entonces novio, que es uno de los 30-41 años acusados de obstrucción colectiva.

Neumáticos chirriando, quemaduras de neumáticos en el asfalto

Según la acusación, los hombres bloquearon todos los carriles y arcenes utilizando varios vehículos de lujo y otros automóviles, causando un gran malestar al tráfico entrante. Según la acusación, un coche estaba estratégicamente colocado en un carril, y otro dando vueltas en circles delante del vehículo nupcial, creando una marca de quemado en el asfalto.

Un coche patrulla civil cercano grabó este caos en video, mientras que los teléfonos de los sospechosos fueron registrados más tarde, lo que llevó a la obtención de más imágenes.

Luego alguien sacó una pistola y disparó al aire

El metraje muestra a un participante blandiendo un arma de fuego y disparando al aire más tarde en el incidente. También se le acusa de incumplir la legislación sobre armas de fuego. El individuo era el que faltaba durante la audiencia del viernes. Otro acusado también se acusa de conducir un vehículo sin la licencia necesaria.

En respuesta a una pregunta sobre el paradero del acusado, su abogado dijo que no sabía dónde estaba su cliente. No se pudo determinar de inmediato si la ausencia del acusado estaba relacionada con su historial delictivo. La lectura de los cargos no se llevó a cabo en el tribunal. El juicio se había pospuesto en varias ocasiones con anterioridad.

