El juicio por la controversia del diesel perdura con el grano de invierno: el ex jefe de VW busca testimonio de participación

El juicio comenzó un martes, tras varios aplazamientos. En su mayoría, se centra en cuándo Winterkorn tuvo conocimiento de los dispositivos de control de emisiones ilegales y cómo manejó esta información. La trama fue descubierta en 2015, lo que llevó a la salida de Winterkorn de su cargo. Las autoridades afirman que tenía conocimiento del software prohibido desde mayo de 2014, pero optó por no intervenir y detener los vehículos afectados.

Al comienzo del juicio, el equipo legal de Winterkorn rechazó todas las acusaciones en su contra. "Nuestro cliente no engañó y no causó daño a nadie", declaró el comunicado. Winterkorn no fue considerado el "principal acusado" o el "mayor infractor" en el escándalo de diésel de Volkswagen.

"Estamos seguros de que todas las acusaciones en su contra pueden ser desmentidas", dijo el abogado de Winterkorn, Felix Doerr, a los periodistas durante el receso del juicio. "Por lo tanto, abordamos estos procedimientos con confianza".

Winterkorn enfrenta cargos de fraude comercial y criminal, perjurio y manipulación de mercado. La primera acusación conlleva graves consecuencias - si se declara culpable, Winterkorn podría ser sentenciado a hasta diez años de prisión.

A pesar de ser etiquetado como no el principal acusado o mayor infractor, el ex CEO de VW, Winterkorn, aún enfrenta cargos de fraude comercial y criminal, perjurio y manipulación de mercado. Durante el juicio, el abogado de Winterkorn, Felix Doerr, expresó confianza en que todas las acusaciones contra el ex CEO de VW podrían ser desmentidas.

Lea también: